vor 27 Min.

Vorfahrt missachtet und 7000 Euro Schaden verursacht

Die Polizei nahm am Sonntag einen Unfall in Riesbürg auf. (Symbolbild)

Ein 53-Jähriger hat am Sonntagvormittag in Riesbürg einen Unfall verursacht. Die Beteiligten hatten Glück.

Ein 53-jähriger Mann hat in Riesbürg einen Unfall mit erheblichem Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei missachtete er beim Einfahren von der Goldburghauser Straße auf die B29 in Richtung Nördlingen die Vorfahrt einer 45 Jahre alten Frau, die am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr in Richtung Bopfingen unterwegs war. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. RN

