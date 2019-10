10:36 Uhr

Vorfahrt missachtet und Personenschaden verursacht

Drei Personen mussten ins Krankenhaus

Gestern Morgen gegen 10.00 Uhr, befuhr ein 64 Jahre alter Mann aus dem Nordries die B25 bei Fremdingen um auf Höhe der Abzweigung Fremdingen dort nach links in den Ort einzubiegen. Dabei übersah der Mann den Pkw einer 24 Jahre alten Frau aus Heidenheim. Dieser Pkw hatte Vorfahrt. Der Pkw der Frau wurde beim Zusammenstoß gegen eine Verkehrsinsel gedrückt. Im Pkw der Frau saß noch ein 28 Jahre alter Mann.

Alle Personen wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand Schaden an allen Fahrzeuge in Höhe von mindestens 13.000 Euro. (pm)

Gestern gegen 19.00 Uhr, wurde in Oettingen auf der B466 eine Frau aus Oettingen, 54 Jahre alt, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 58 Jahre alte Frau übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr in Oettingen den Pkw genannten Geschädigten. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 54 Jahre alte Frau leicht verletzt. Sie musste ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. (pm)

