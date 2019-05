13:59 Uhr

Vorhang auf: Das ist am Samstag in Nördlingen geboten

Am Samstag wird in Nördlingen einiges geboten. „Vorhang auf“ heißt die Aktion, unter anderem gibt es Modenschauen in der Steingass-Tiefgarage. In der Nördlinger Straße wird ein Ausschankwagen stehen, 200 Flaschen Wallersteiner Bier werden für die Initiative „Nördlinger Hilfe in Not“ verkauft (von links): Uli und Martina Wenger, Vanessa Eßmann, Sandro Weber, Astrid Grunert und Oberbürgermeister Hermann Faul.

In einer Tiefgarage ist eine Modenschau zu sehen, es gibt eine Verlosung und Musik.

Für Gesprächsstoff haben die zugeklebten Schaufenster in der Nördlinger Innenstadt in den vergangenen Tagen gesorgt. Die beteiligten Händler und der Stadtmarketingverein wollten damit ein Zeichen setzen. Denn immer mehr Bürger kaufen im Internet bei großen Plattformen ein. Welche Folgen das haben kann, sollte diese Aktion zeigen. Was dagegen der Einzelhandel vor Ort bietet, können die Kunden am Samstag erfahren. Dann heißt es: „Vorhang auf“ in Nördlingen.

Optisch wird das Motto laut einer Pressemitteilung des Stadtmarketingvereins mit roten Vorhängen umgesetzt. Elegant und einladend sollen sie im Eingangsbereich der Geschäfte die Kunden und Besucher empfangen. Das Programm ist umfangreich und reicht von Aktionen in den Geschäften bis hin zum Kunsthandwerkermarkt von Peter Wendt und einer Hüpfburg in der Löpsinger Straße. Neben Livemusik in der Fußgängerzone, am Marktplatz und auf dem Weinmarkt, steht die Orgelmusik zur Marktzeit und am Abend „La Primavera“, ein Konzert in St. Georg, auf dem Programm. Einen Flyer, der alle Veranstaltungen aufführt, gibt es unter anderem in der Tourist-Information oder online unter www.noerdlingen.biz.. Alle Programmpunkte sind kostenlos.

Darüber hinaus findet eine Verlosung statt. Hauptgewinn ist ein Cabrio-Wochenende, gesponsert von Auto König in Nördlingen. Weitere Preise sind eine 100-Euro-Nördlinger Gutscheinkarte und zehn Einkaufsgutscheine á je 20 Euro. Die Teilnahmekarten gibt es in den Mitgliedsgeschäften des Stadtmarketingvereins und während der Modenschau in der Steingass Tiefgarage. Die Gewinner werden am Samstag ab 20 Uhr in der Steingass-Tiefgarage gezogen. Die Preise können sofort abgeholt werden beziehungsweise die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Der Ausschankwagen der Nördlinger Gastronomie steht von 16 bis 18 Uhr in der Löpsinger Straße. Verkauft wird Wallersteiner Bier. 200 Flaschen wurden vom Fürst Wallerstein Brauhaus für den Verkauf für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt. Zwei Euro pro Flasche gehen an die Initiative „Nördlinger Hilfe in Not“. Im Rahmen dieser Stiftung soll unverschuldet in Not geratenen Bürgern der Stadt Nördlingen geholfen werden.

Höhepunkt des Aktionstags wird die Modenschau in der Steingass-Tiefgarage. Um 16 Uhr starten die Kinder, weiter geht es um 18 Uhr mit Mode und Trends für Damen und Herren. Mit dabei sind Lettenbauer Mode für Männer, das Modehaus Steingass, Seefried Herrenmode, Mara Moden, Wini’s by Andrea Puchinger, die Hosenecke, das Schuhhaus Stark, Näh_mal, Cosmo Cosmetic & Mode, Minimaxi Mode für Kids, Rothgang Mode-Design, Optik+ Style Kuchenbaur, Optik Binder, Braun Uhren-Optik-Schmuck, Eisen-Fischer, die Parfümerie Aurel Finck und der Drogeriemarkt Müller. Moderiert wird das Event von RT.1-Moderator Dino Ganic. Die RT.1-Wildcard-Models sind auch dabei. (pm)

