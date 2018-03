vor 14 Min.

Vorhang auf in der Mehrzweckhalle

Die Theatertruppe der Auhausener Feuerwehr spielt „Gute Besserung“

In der Auhausener Mehrzweckhalle heißt es am ersten Aprilwochenende „Vorhang auf“ für das diesjährige Theaterstück „Gute Besserung“ der Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Auhausen. Über die Gesundheitspolitik lassen sich wohl unzählige Schwänke schreiben – dieser erzählt nicht nur von Ärzten, sondern auch Patienten und Pharmavertretern, deren Schamlosigkeit grenzenlos ist. Die Gattin von Dr. Sommer versucht, privat versicherte Personen zu bevorzugen und Kassenpatienten abzuwimmeln. Auf welche Ideen die Familie des Handwerkmeisters Karl kommt, um doch noch eine Behandlung zu bekommen und welche List der Pharmavertreter Hr. Pille plant, erfahren Theaterbegeisterte am Freitag und Samstag, 6. und 7. April, ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 8. April, ab 18.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn. (pm)

ab Freitag, 23. März, bei den Theaterspielern und bei Heidi Berger.