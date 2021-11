Die Baugeschichte von Nördlingens St.-Georgs-Kirche.

Plus Exklusiver Blick in die Vergangenheit der Sankt-Georgs-Kirche.

Einen exklusiven Blick in die Vergangenheit der Nördlinger St.-Georgs-Kirche ermöglichte Stadtmuseumsleiterin Andrea Kugler den Mitgliedern des Historischen Vereins. Inhalt des Vortrags waren Epitaphe, Emporen, Kirchengestühl und Fenster. Anlässe für die Beschäftigung mit diesem Thema war ein bedeutender musealer Neuzugang und das restaurierte Gering-Epitaph.