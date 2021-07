Die alten Buchen tun sich schwer mit heißen Sommern

Forstdirektor Peter Birkholz referiert bei seinem letzten Termin für das AELF im Steinharter Wald

Auf Einladung der Jagdgenossenschaft Steinhart haben sich zahlreiche Jagdgenossen zu einem Waldtag getroffen. Unter den Gästen waren der Forstdirektor Peter Birkholz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) aus Nördlingen sowie der erste Bürgermeister der Gemeinde Hainsfarth, Klaus Engelhardt. Es war Birkholz’ letzter dienstlicher Termin im Amtsbezirk Nördlingen, er wechselte an das AELF Eichstätt. Hintergrund der Zusammenkunft war eine „Ortseinsicht“ zur jagdlichen Bewirtschaftung und zum Zustand der Naturverjüngung im Privatwald an der schwäbisch-fränkischen Grenze.

Bereits an der ersten Station eröffnete der Fachmann seine Ausführungen mit dem Satz: „Es ist grün, weil Licht auf den Boden kommt.“ Zu erkennen sei, dass Buche und Eiche vorhanden sind. Jedoch würde die Eiche ohne Schutzvorrichtungen nur sehr schwer hochkommen. Die Buche hingegen sollte flächendeckend aufgehen, auch bei Verbiss. In der Regel wäre ein Abschussplan mit 20 Schalentiere pro 100 Hektar Standard. Bei Bedarf empfahl er eine Erhöhung: „Es muss aber auch machbar sein.“ Wenn man merke, dass das Ziel nicht zu erreichen sei, schlug er eine Bewegungsjagd vor, zumal bei der Ansitzjagd vorrangig die „Sichtbarkeit des Wildes“ verschwinden würde. Die Reduzierung sei lediglich gefühlt und es seien dreimal soviel Tiere vor Ort, als man bei Zählungen registrieren würde.

Im weiteren Umgang referierte er zum Thema „Klima“, wonach die alten Bestandsbuchen mit anderen Temperaturen aufgewachsen seien und sich an die heißeren Sommer nicht mehr unbedingt gewöhnen könnten. Um so wichtiger wäre die Naturverjüngung, denn die jungen Pflanzen wachsen mit aktuellen Bedingungen auf und würden – im Rahmen der für Buchen bekannten klimatischen Bandbreite – künftig folglich an heiße und trockene Perioden gewöhnt.

Weiterhin mache die „Mischung“ einen gesunden, zukunftsfähigen Wald aus. Der Ausfall einer Baumart, wie beispielsweise der Esche, könnte durch die anderen Arten kompensiert werden. Monokulturen seien wesentlich anfälliger.

Abschließend rief er die Jagdgenossen auf, ein Netz von „Weiserflächen“ (Kontrollzäune, die den Vergleich und die Beurteilung mit nicht gezäunten, größengleichen Bereichen außerhalb erlauben) aufzubauen, die Erkenntnisse zu analysieren sowie objektiv über die strategische Jagdpolitik zu reden. (pm)