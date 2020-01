Wagner: Heimat hat Zukunft

Plus Oettingen will viele Projekte anpacken. Über die Geschichte der „Krone“ referiert aus aktuellem Anlass Heimatmuseumsleiterin Dr. Petra Ostenrieder.

Über zwei Stunden mit großem Programm für rund 200 Gäste: Der Oettinger Neujahrsempfang 2020 bot einiges, unter anderem auch das Thema, das die Stadt in den kommenden Jahren am meisten betreffen wird, nämlich den umfangreichen Umbau des traditionsreichen Hotels Krone.

Bürgermeisterin Petra Wagner begrüßte in der voll besetzten Aula der Grund- und Mittelschule eine Vielzahl von Gästen und Freunden aus Kirche, Politik, Schule, Wirtschaft, Kultur und Medizin. In ihrer Ansprache „Heimat hat Zukunft“ stellte sie die vielen Errungenschaften vor, die Oettingen in den vergangenen Jahren erreicht habe. „Wir haben im Landkreis und unserer Stadt eine gute Heimat“, so Wagner. Durch ein gutes Miteinander der Gesellschaft müsse diese erhalten und gestaltet werden, damit sie auch eine Zukunft habe. Dazu gehöre neben einer guten Infrastruktur vor allem auch genügend Wohnraum, Arbeit, Erholung und Bildung. Die neue Schule sei ein Schmuckstück geworden, der katholische Kindergarten werde in diesem Jahr neu gebaut, die Montessori-Schule solle zum kommenden Schuljahr fertig sein. Beim AEG stehe ein weiterer Bauabschnitt an und die dringende Generalsanierung der Turnhalle solle 2021 folgen. Die Umgestaltung des Freibades habe einen der schönsten Plätze an der Wörnitz stark aufgewertet. Klima- und Umweltschutz müssten weiter vorangebracht, Ehrenamt, Jugend und Kultur gestärkt sowie eine medizinische Versorgung, überlebensfähiger Einzelhandel und eine funktionierende Gastronomie aufrechterhalten werden.

Das größte Projekt der Stadt werde aber in den nächsten Jahren zweifellos die „Krone“ sein, so die Bürgermeisterin. Nach viel Arbeit und Diskussionen habe man letztlich zu einer Renovierung des traditionsreichen Hauses keine Alternative, so Wagner. Nachdem dafür rund 18 Millionen Euro anstehen, seien nahezu zehn Millionen aus der vom Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange dafür entdeckten „Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus 2018/19“ schon ein kleines Wunder, so Wagner.

Vor 600 Jahren gab es nur ein einziges Gebäude

Dass sich die Stadt nicht das erste Mal um die „Krone“ gekümmert habe, zeigte Dr. Petra Ostenrieder in ihrem interessanten und informativen Bildvortrag „Ein Gasthof in vorteilhafter Lage ...“ auf. Die Krone habe vor 600 Jahren nur aus dem Gebäude am Marktplatz bestanden, dahinter waren nur Stadtmauer und zwei Gräben. Nachdem im 19. Jahrhundert Beherbergungen und Brauereibetrieb zurückgingen, übernahm die fürstliche Domänenverwaltung das Anwesen und sorgte für einen ersten Saalbau, in den folgenden Jahren Heimat vieler großer Veranstaltungen. 1924 erwarb die Stadt die Anlage, ließ bald den Saal neu bauen und dokumentierte 1936 auch die historische Wichtigkeit des Gebäudes mit der Freilegung des Fachwerkes. In den 1970er-Jahren folgte eine letzte Generalsanierung zu einem Hotel.

„Oettinger Impressionen 2019“ über Veranstaltungen und Ereignisse der Stadt stellte Bettina Schramm anhand ihrer Fotos vor. Es musizierten Max Wunderle (Steirische Harmonika) und Florian Wunderle (Klarinette) sowie Stefan Meyer (Gitarre). Für Getränke sowie kleine Speisen sorgten Heidi Dürnberger und ihr Stadtcafé-Team.