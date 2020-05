Wagner und Jaumann waren Wegbereiterinnen in Oettingen

Plus In den zurückliegenden sechs Jahren haben Oettingens Erste und Zweite Bürgermeisterin die Stadt auf unterschiedliche Weise geprägt. Ein Rückblick auf die erste Frauenspitze der Stadt.

Petra Wagner und Gertrud Jaumann – Oettingens Erste und Zweite Bürgermeisterin – haben die Residenzstadt in den zurückliegenden Jahren geprägt. Am 30. April endete die Amtszeit der ersten Frauenspitze in Oettingen. Gefährten blicken auf die Oettinger Wegbereiterinnen zurück.

Gerade im Rathaus schätzten die Kollegen Petra Wagners unkomplizierte und kameradschaftliche Arbeit. Selbst in schwierigen Momenten hatte sie doch meist ein herzliches Lachen übrig. Thomas Fink, Fraktionsvorsitzender der CSU/FWG, sagt zum Wirken Wagners und Jaumanns: „Beide kennzeichnete die Nähe zu den Einwohnern der Stadt, für die sie immer ein offenes Ohr hatten.“ Parteifreunde sagen den Frauen nach, dass sie sich weit über das Normale hinaus für die Belange der Stadt und ihre Bürger eingesetzt haben.

Wagner habe ihre Rolle als Chefin für große und kleine Angelegenheiten der Stadt verstanden

Petra Wagner wurde 2008 in den Stadtrat gewählt und hat bei der Bürgermeisterwahl 2014 die Mehrheit der Oettinger für sich gewinnen können. Damit war sie die erste Frau und die erste Katholikin an der Spitze der Stadt. Wagner habe ihre Rolle als Chefin für große und kleine Angelegenheiten der Stadt verstanden, mit unermüdlichem Einsatz. Dabei soll sie stets alle Generationen, Privatpersonen wie Firmen im Blick gehabt haben, heißt es aus der eigenen Fraktion. So sei unter Wagners Führung ein neues Gewerbegebiet erschlossen und der Breitbandausbau vorangetrieben worden. Familien wurden durch Wagners Mitwirken beim Neubau des katholischen Kindergartens und bei der Erschließung eines neuen Baugebiets unterstützt.

Viele dieser Projekte habe sie, dank ihres Verhandlungsgeschicks, ihrer freundlichen Art und ihrer guten Vernetzung in die Tat umsetzen können. Dabei gelang es ihr, über 17 Millionen Euro an Zuschüssen und Fördergeldern in die Stadt zu bringen, wodurch trotz zahlreicher Projekte die Schulden der Stadt Oettingen weiter abgebaut werden konnten. Ein Großteil des Geldes fließt in die Sanierung der Krone. „Auch damit wirkt Wagners Schaffen, welches hier nur an einigen Beispielen skizziert werden kann, durch eine nachhaltige Steigerung der Attraktivität der Innenstadt Oettingens über ihre Amtszeit hinaus weiter“, sagt die CSU/FWG über die erste Oettinger Bürgermeisterin.

Überraschend war Wagners Amtsantritt für die SPD, die ebenfalls würdigende Worte wählt. Die Bürgermeisterin habe Oettingen gut nach außen repräsentiert, weil sie omnipräsent und volksnah gewesen sei und einen menschlichen Umgang gepflegt habe. Neben der veränderten personellen Zusammensetzung des Stadtrates sei die angemessene und nicht einseitig ausgerichtete Sitzungsleitung von Wagner Grund dafür gewesen, dass der Stadtrat „im Großen und Ganzen einander wertschätzend zusammengearbeitet hat“. Ihre Amtszeit sei von der Causa Krone bestimmt gewesen.

Die Stadtteilliste (SLO) erinnert sich, dass es Wagner nach der Auseinandersetzung über die Sanierung des Freibades und des damit einhergehenden Bürgerbegehrens gelungen sei, dass keine Spaltung zurückblieb, sondern ein konsensfähiges Konzept. „Ihrem ständigen Engagement und ihrer Beharrlichkeit gegenüber Behörden und Ministerien ist es letzten Endes auch zu verdanken, dass für das Baudenkmal ,Hotel Krone’ eine tragfähige Sanierung unter Gewährung sehr hoher Fördersummen durch verschiedenste Geldgeber hervorging“, sagt Fraktionsvorsitzender Bernhard Raab.

In der Bildunterschrift der Rieser Nachrichten aus dem Jahr 1996 heißt es unter anderem: „Erstmals konnte die CSU nach einer Kommunalwahl in Oettingen eine Frau als Stadträtin präsentieren: Gertrud Jaumann.“ Bild: Grobe

Gertrud Jaumann stärkte Wagner in all den Jahren als verlässliche Stellvertreterin den Rücken. Sie hatte dieses Amt für 15 Jahre inne. In diesem Jahr zieht sie sich aus den Geschäften der Stadt Oettingen zurück. „Diesen ,Ruhestand’ hat sie sich nach 24 Jahren Stadträtinnen-Dasein redlich verdient“, sagt ihre Fraktion (CSU/FWG). Nach dem überraschenden Tod des Zweiten Bürgermeisters Norbert Dantonello 2005 sei sie vom Stadtrat erstmalig zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt worden. In der damaligen Fraktion CSU/Unabhängige Liste Niederhofen hat sich sehr schnell herausgestellt, dass Jaumann aufgrund ihrer positiven Eigenschaften und ihres Auftretens eine geeignete Kandidatin für dieses Amt gewesen sei. So erinnert sich die Stadtteilliste. Jaumann wurde am 25. Oktober 2005, in damals schwierigen Zeiten für die Stadt Oettingen, mit 15:6 Stimmen zur Zweiten Bürgermeistern gewählt.

Jaumanns Amtszeit überdauerte zwei Bürgermeister und eine Bürgermeisterin

Ihre Amtszeit überdauerte zwei Bürgermeister und eine Bürgermeisterin. „Sie war so schon fast eine Institution des Stadtrats“, meint die CSU/FWG. Ihre Menschennähe und ausgleichende Art ließ sie bei den Bürgern und Stadtratskollegen über Parteigrenzen hinweg gut ankommen. „Oettingen hatte großes Glück, dass nach dem tragischen Unfall des damaligen Bürgermeisters Dieter Paus am 23. Juli 2007 mit Jaumann eine solch gelassene und souveräne Frau die Amtsgeschäfte vorübergehend übernehmen konnte“, sagt Thomas Fink. Trotz fehlender Vorbereitung habe sie diese Aufgabe hervorragend gemeistert. Sie habe die Stadt nicht nur geführt, sondern sie auch vorangebracht. Bernhard Raab (SLO) sagt dazu: „Das zweite Halbjahr 2007 war geprägt von den heftigen Auseinandersetzungen um den Bau einer Westumgehung Oettingen in Sonderbaulast, was durch einen Bürgerentscheid abgelehnt wurde.“ Gertrud Jaumann habe bewiesen, dass sie den Ansprüchen und Herausforderungen des Bürgermeisteramtes mehr als gerecht wurde.

Als Zweite Bürgermeisterin verhielt sie sich den Rathauschefs gegenüber immer loyal und konnte sich deren unterschiedlichen Führungsstilen geschickt anpassen. In den Sitzungen und Ausschüssen habe Jaumann ihre Kolleginnen und Kollegen mit stichhaltigen und auf den Punkt gebrachten Argumenten überzeugen können. Dabei stand für sie das Wohl der Stadt immer vor der Parteipolitik. Auch Stadtratskollegen der PWG und aus anderen Fraktionen schreiben Jaumann diese Loyalität zu – vor allem zu Bürgermeister Paus und Bürgermeister Müller, heißt es von der SPD. Während der unfallbedingten Abwesenheit von Bürgermeister Paus habe sie ihn „einwandfrei vertreten und die Geschicke der Stadt souverän geführt“. Diesen Einsatz habe auch der Wähler 2008 honoriert und Getrud Jaumann mit großem Abstand zur Stimmenkönigin gewählt. Sie sei weit mehr gewesen, als eine würdige Vertreterin.

Petra Wagner und Gertrud Jaumann sind in der Oettinger Stadtgeschichte in ihren Positionen Pionierinnen gewesen. Wagner wird sich als Kreisrätin weiter politisch engagieren. Nie zuvor hat es in Oettingen eine Bürgermeisterin gegeben, auch nicht eine Zweite Bürgermeisterin. Gertrud Jaumann war zudem Oettingens erste CSU-Stadträtin.

Lesen Sie dazu auch: