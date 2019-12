vor 18 Min.

Wahl zum Landrat: Vier Kandidaten für ein Amt

Plus Landrat Stefan Rößle muss mit drei Mitbewerbern um die Gunst der Wähler konkurrieren. Welche Ziele die Kandidaten haben.

Von Martina Bachmann

Nach Weihnachten ist vor dem Wahlkampf-Endspurt: Am 15. März findet in Bayern die Kommunalwahl statt. Nicht nur die Gemeinde- sowie Stadträte und zahlreiche neue Bürgermeister werden im Landkreis Donau-Ries an diesem Tag gewählt. Es geht auch um den Posten des Landrats, um den aktuell vier Männer konkurrieren. Wir stellen ihnen die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge vor:

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Nico Ach ist 38 Jahre alt und hat mit seiner Lebensgefährtin einen vier Jahre alten Sohn. Der Donauwörther wurde von den Grünen als Kandidat für das Amt nominiert. Ach hat Informatik studiert und ist Geschäftsführer eines IT-Unternehmens. Er will das Mobilitätsangebot im Landkreis verbessern: „Einen ÖPNV gibt es derzeit so gut wie gar nicht.“

Nico Ach beschäftigt sich mit dem Thema Armut Weiteres Thema auf seiner Agenda: Armut. Die gebe es auch im Landkreis, wie eine Studie zeige, gerade Rentner würden aus Scham Leistungen nicht abrufen. „Da liegt es an der Politik, zu helfen.“ Ach will die „Symbolpolitik“ von Amtsinhaber Stefan Rößle beenden, wie er sagt. Der schiebe Dinge an – wie die Pflanzung von Bäumen – doch dann höre man nichts mehr von dem Projekt. So sei es auch beim Thema Nachhaltigkeit. Dabei könnte beispielsweise der AWV deutlich mehr leisten, meint Ach – und sich etwa dem Thema Müllvermeidung annehmen. Peter Moll ist 56 Jahre alt und verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter und einen Enkel. Moll wurde von den Sozialdemokraten nominiert. Der Donauwörther arbeitet im Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, ist verantwortlich für die IT und stellvertretender Zentralabteilungsleiter. Für die SPD hat Moll bereits 2014 für den Posten des Landrats kandidiert, damals sei es knapp gewesen – und das reize ihn, es noch einmal zu probieren. Er habe 27 Jahre Verwaltungserfahrung und sei in der Lage, ein Amt wie das Landratsamt zu führen.

Peter Moll will sich für den ÖPNV einsetzen Moll will sich für den weiteren Ausbau des ÖPNV einsetzen. Und er meint: Der Bereich Pflege und Gesundheit dürfe den Kreis durchaus auch was kosten. In Sachen Bäder könnte man „kreativ“ sein, meint Moll und vielleicht über eine Kreisbädergesellschaft nachdenken, an der sich der Landkreis beteiligt. Auch bei der Schaffung von Wohnraum könnte der Kreis mehr tun, meint der 56-Jährige. Florian Riehl ist 33 Jahre alt, von Beruf Programmierer und Projektleiter für Elektrotechnik . Er wurde von den Freien Wählern nominiert. Zwar sei er mit vielen einverstanden, was Amtsinhaber Stefan Rößle mache, meint der Rainer – doch er selbst würde auch vieles anders entscheiden. Etwa beim Großprojekt Umbau Schulzentrum Rain. „Hinter vorgehaltener Hand sagen da einige, dass der Projektsteuerer mehr Arbeit macht, als dass er etwas bringt.“ So könne man große Probleme nicht rechtzeitig lösen, meint Riehl – da wäre es aus seiner Sicht besser, das Bauamt am Landratsamt zu stärken.

Florian Riehl möchte, dass sich der Landkreis für Kulturschaffende einsetzt Der 33-Jährige befürwortet, dass Bauwerber künftig online den Stand ihres Bauantrages prüfen können. Und er sagt in Sachen Bäder: „Da könnte man schon noch mehr machen.“ Der Landkreis könnte sich aus seiner Sicht zudem besser für Kulturschaffende einsetzen und damit auch die Marke mit mehr Leben füllen. Stefan Rößle ist 55 Jahre alt, er hat fünf Kinder und zwei Enkel. Der Oberndorfer hat eine Ausbildung zum Diplomverwaltungsfachwirt im Fachbereich Polizei gemacht, arbeitete unter anderem bei der Kripo in Augsburg . Von 1996 bis 2002 war Rößle Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, seither ist er Landrat. Und das will er auch bleiben: „Wir sind mittendrin in unseren Projekten.“ Er liebe das Amt, sagt Rößle – so anstrengend es mitunter auch sein könne. „Man kann seine unmittelbare Heimat maßgeblich mitgestalten.“

Stefan Rößle will den Landkreis weiter schuldenfrei halten Der Landkreis Donau-Ries erreiche in Bayern und im Bund im Vergleich mit anderen Regionen immer wieder Spitzenplätze – etwa bei den kommunalen Investitionen oder mit der niedrigen Arbeitslosen-Quote. „Wir waren der erste Landkreis in Bayern, der schuldenfrei war.“ Diese Positionen wolle er weiter halten. Rößle wurde sowohl von den Christsozialen als auch von der Gruppierung Aktive Liste/Junge Bürger nominiert.

Themen folgen