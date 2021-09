Sie fordert eine echte Basisdemokratie für Deutschland

Plus Barbara Riesner tritt für die Partei „Die Basis“ als Direktkandidatin an. Sie stammt aus dem Ries.

Politisch interessiert war Dagmar Barbara Riesner bereits als junge Frau, zunächst jedoch ohne Ambitionen, sich selbst zu engagieren. Mit Mitte 40 hat sie sich dann doch dazu entschlossen, in eine Partei einzutreten. Ihre Wahl fiel auf die Grünen. Es war allerdings nur ein kurzes Gastspiel. Nur ein Jahr blieb sie Mitglied und trat danach wieder aus mit dem festen Vorsatz, sich nicht wieder an eine Partei zu binden. Heute ist die gebürtige Nördlingerin wieder Parteimitglied. „Die Basis“ heißt ihre aktuelle politische Heimat, für die sie bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin im Wahlkreis Donau-Ries/ Dillingen antreten wird.