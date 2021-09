Wahlkreis 254

17:00 Uhr

Was CSU-Bundestagskandidat Ulrich Lange (CSU) in seiner vierten Amtszeit bewegen will

Plus Der Nördlinger Ulrich Lange (CSU) will ein viertes Mal als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 254 nach Berlin. Viele Krisen hat er dort erlebt, die Pandemie jedoch übersteige sein Vorstellungsvermögen.

Von Verena Mörzl

Ulrich Lange hat ein gutes Händchen für Lösungen. Als Verhandler in Berlin, als Wahlkreis-Experte in Schwaben, als Kommunalpolitiker. In seiner dritten Periode im Bundestag hätte Alltag auf den Nördlinger Politiker zukommen können. Es ist ja nicht so, als wäre die Corona-Krise Langes erste. Er startete in der Finanzkrise, erlebte in Berlin Euro- und Flüchtlingskrise. „Wir hatten immer wieder Sitzungen, in denen große Worte gefallen sind. Aber nicht jedes Mal ist das große Wort in dem Umfang der Krise gerecht geworden. Diesmal schon.“ Nun steht er vor seiner vierten Wahl für den Deutschen Bundestag. Geändert hat sich viel: Im politischen Berlin, im Wahlkreis 254 und auch in Langes Privatleben. Nicht immer gab es Lösungen.

