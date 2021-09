CDU bleibt im stärkste Kraft im württembergischen Ries

Plus Roderich Kiesewetter holt trotz zweistelliger Verluste wieder das Direktmandat. Die SPD-Kandidatin zieht über die Landesliste ins Parlament ein.

Herbe Einbußen für die CDU im Wahlkreis Aalen-Heidenheim, Zugewinne für die SPD. Die Christdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Roderich Kiesewetter kamen bei der Bundestagswahl bei den Erststimmen auf 37,05 Prozent. Das sind 13 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl vor vier Jahren. Bei den Zweitmandaten erreichten die Christdemokraten 27,42 Prozent. Dies entspricht einem Rückgang von rund 11,5 Prozent im Vergleich zur Wahl 2017. Das Direktmandat ging dennoch wieder an Kiesewetter, der seit 2009 im Bundestag sitzt. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,35 Prozent.