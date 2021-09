Wahlkreis Dillingen/Donau-Ries

Bundestagswahl 2021: Schmid will in die höchste Liga

Christoph Schmid will für die SPD in den Bundestag einziehen. Im Jahr 2017 klappte das noch nicht.

Plus Christoph Schmid möchte für die SPD in den Bundestag einziehen. Der Alerheimer Bürgermeister will Politik für alle machen, nicht nur für eine Zielgruppe.

Christoph Schmid steht auf dem Wennenberg bei Alerheim und zeigt ins Ries. Hier ist Nördlingen, da drüben Oettingen. „Nur Alerheim sieht man von hier oben nicht“, sagt Schmid, die Sicht ist verdeckt. Der Wennenberg ist für den Alerheimer Bürgermeister ein Ort, wo er zur Ruhe kommt, der manchmal auf seiner Laufstrecke liegt. Hier kann Schmid in die Ferne schauen. Nun blickt der 45-Jährige über das Ries hinaus. Denn in diesem Jahr will er wirklich nach Berlin. Die Chancen dafür stehen deutlich besser als 2017. Damals war er auf Platz 33 der SPD-Liste, jetzt ist er mit Platz neun weit nach vorne gerückt. Doch Schmid will es nicht über die Liste, sondern mit den Erststimmen direkt nach Berlin schaffen.

