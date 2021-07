17-jährige Kleinkraftradfahrerin stürzt

Beim Rückwärtsausparken übersieht eine Frau eine 17-jährige Kleinkraftradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß stürzt das Mädchen über die Motorhaube des Autos.

Bei einem Auspark-Manöver hat eine Autofahrerin in Wallerstein eine andere Verkehrsteilnehmerin übersehen und angefahren. Nach Angaben de Polizei fuhr eine 58-jährige Autofahrerin am Mittwochabend rückwärts aus einem Grundstück in die Hauptstraße ein und übersah dabei eine 17-jährige Kleinkraftradfahrerin die in Richtung Nördlingen fuhr. Die 17-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, prallte gegen die linke Fahrzeugfront und stürzte so über die Motorhaube des Autos.

Bei Unfall in Wallerstein entsteht ein Sachschaden von 4500 Euro

Die junge Frau wurde nur leicht verletzt, musste aber im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. (pm)