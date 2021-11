Wallerstein

11:41 Uhr

19-Jähriger fährt zu schnell und rutscht in eine Gartenmauer

Ein junger Autofahrer passt laut Polizei am Sonntagabend seine Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnisse an. Zwischen Löpsingen und Wallerstein kommt es zum Unfall.

Ein 19-Jähriger hat am Sonntagabend zwischen Löpsingen und Wallerstein einen Autounfall verursacht und musste abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 22.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße unterwegs. Auf Höhe eines Aussiedlerhofs soll er dann die Kontrolle über sein Auto verloren haben, über die Straße gerutscht und an einer Gartenmauer zum Stehen gekommen sein. Nach dem Unfall bei Wallerstein war das Auto nicht mehr fahrbereit Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 3500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. (AZ)

