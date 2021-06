Einbruch in Gartenhütte

Eine Gartenhütte in Wallerstein wurde am Samstag aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einem Schrebergarten beim Judenfriedhof in Wallerstein ist am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 12.30 und 19.30 Uhr ein Gartenhaus aufgebrochen worden. Von dem oder den unbekannten Tätern wurden laut Polizeiangaben ein Fernsehgerät, mehrere Flaschen Schnaps, eine Wasserpfeife und eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Der Diebstahlsschaden wurde auf etwa 500 Euro und der entstandene Sachschaden auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

Lesen Sie dazu auch