Wallerstein

vor 49 Min.

Einmal gibt es der Maria-Ward Realschule die Traumnote 1,0

Zwei junge Frauen und ein junger Mann hatten die Bestnoten der Realschule Maria Ward in Wallerstein (von links): Nicole Müller, Maren Werner (Durchschnitt 1,0!) und Niklas Rothgang, hier nach dem Abschlussgottesdienst.

Plus 29 Schülerinnen und Schüler haben ihren Abschluss an der Maria-Ward Realschule gefeiert. Zehn Absolventen haben eine Eins vor dem Komma.

Auch in diesem so besonderen Jahr geht ein Schuljahr zu Ende und die 29 Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Maria-Ward Realschule in Wallerstein feierten einen stimmungsvollen Abschluss. Auf alle Absolventen wartet entweder eine Lehrstelle oder auch eine weiterführende Schule.

