Frau übersieht beim Wenden Rollerfahrer

Eine Frau hat in Wallerstein einen Rollerfahrer übersehen. Der und seine Beifahrerin wurden beim Sturz leicht verletzt.

Eine 44-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 18 Uhr mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf die Hauptstraße in Wallerstein und wollte dort wenden. Dabei übersah sie nach Polizeiangaben einen heranfahrenden Rollerfahrer. Der 17-Jährige habe nicht nicht mehr ausweichen können und fuhr in die Fahrertür des Pkw.

Durch den Sturz wurden er selbst und seine 15-jährige Sozia leicht verletzt. Beide mussten ärztlich versorgt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (pm)