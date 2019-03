vor 9 Min.

Wallerstein: Mann raucht Cannabis und fährt Auto

Bei einer Verkehrskontrolle wurde in Wallerstein ein Mann angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige Drogen konsumiert hatte.

Ein 49 Jahre alter Mann ist Mittwoch von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte, was der Mann auch einräumte. Nach Angaben der Polizei schlug ein Urintest positiv auf den Wirkstoff THC an. Der Mann muss ein Bußgeld von 500 Euro zahlen, bekommt ein Fahrverbot sowie Punkte im Verkehrsregister in Flensburg. (pm)

