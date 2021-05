Unbekannter stiehlt E-Bike im Wert von 2500 Euro in Wallerstein

Ein unbekannter Täter entwendet ein E-Bike aus einem Hof in Wallerstein. Die Nördlinger Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat in Wallerstein in Fahrrad entwendet. Wie die Polizei mitteilt, wurde das E-Bike am Sonntag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr aus einem Hof Am Steinbach in Munzingen gestohlen. Das grün-schwarze E-Bike der Marke Bulls hat einen Wert von rund 2500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter 09081/29560. (pm)

