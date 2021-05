Wallerstein

25.05.2021

Wallerstein testet Tempo-30-Zonen

Plus Ab 1. Juni testet der Markt Wallerstein neue Tempo-30-Zonen. Sollte das Pilotprojekt positiven Anklang finden, könnten weitere Teststraßen folgen.

Von Lisa Gilz

Wer demnächst in den Straßen hinter der Mehrzweckhalle in Wallerstein unterwegs ist, sollte seinen Tacho genau im Blick haben. Noch ist die Geschwindigkeit für Verkehrsteilnehmer dort auf Tempo 50 beschränkt. In vier Straßen werden ab Juni allerdings neue Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten.

