Zwei Autos beschädigt: 6000 Euro Schaden

In einer Straße in Wallerstein sind von einer unbekannten Person gleich zwei Autos beschädigt worden. Der Schaden ist hoch.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag gegen 15.35 Uhr gleich zwei geparkte Fahrzeuge in der Oberen Bergstraße in Wallerstein beschädigt und einen Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro verursacht. Der oder die Unbekannte beschädigte laut Polizeibericht die komplette rechte Fahrzeugseite eines weißen Mercedes Vito und die vordere Stoßstange eines schwarzen Pkw Audi A4.

Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen sucht Zeuge, die Hinweise zu dem Unfall geben können und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)