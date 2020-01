10:39 Uhr

Wallersteiner SPD nominiert Kandidaten

Die Sozialdemokraten stellen ihr Liste für die Wahl zum Marktgemeinderat vor. Sie wollen sich unter anderem für den öffentlichen Nahverkehr einsetzen.

Die SPD Wallerstein hat ihre Kandidaten für die Wahl zum Marktgemeinderat 2020 nominiert. Die gut besuchte Versammlung wurde vom Vorsitzenden der Wallersteiner SPD, Oliver Holzmann, geleitet, so eine Pressemitteilung. Holzmann bedankte sich zu Beginn in seiner Begrüßungsrede bei den beiden anwesenden Gemeinderäten Thomas Paus und Ute Borgheyink für ihren Einsatz und die gute Arbeit in den vergangenen Jahren im Rat.

Acht Frauen und acht Männer

Die vom Vorstand vorbereitete Bewerberliste, die Holzmann danach den Versammlungsteilnehmenden vorlegte, konnte mit acht Frauen und acht Männern unterschiedlichen Alters und verschiedenster Berufsgruppen überzeugen. Im anschließenden schriftlichen und geheimen Wahlgang wurde die vorgelegte Wahlliste einstimmig gebilligt.

Im Anschluss an den offiziellen Wahlgang wurden in regen Diskussionen mögliche Themenfelder erörtert, für welche die Sozialdemokraten sich in nächster Zeit verstärkt einsetzen wollen. Unter anderem sind dies: öffentlicher Nahverkehr; radfahrerfreundliches Wegenetz; Gebäudeleerstände im Innerortsbereich; Attraktivität Wallersteins für junge Familien und möglichen Tourismusbelebung; Jugendarbeit. In seinem Schlusswort dankte Holzmann den Anwesenden für die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zum Wohle der Bevölkerung der Marktgemeinde einbringen zu wollen. Jeder einzelne könne mit seinem spezifischen Fachwissen und seiner Lebenserfahrung eine Bereicherung für die Arbeit im Rat sein. Dabei stehe für ihn, so Holzmann, der stets faire und freundschaftliche Umgang untereinander an oberster Stelle.

Die Liste: 1. Thomas Paus, 2. Ute Borgheyink, 3. Oliver Holzmann, 4. Karin Ertl, 5. Erich Reuter, 6. Kathrin Schmeusser, 7. Richard Köstenbauer, 8. Dr. Sigrid Christeiner, 9. Berthold Knaus, 10. Kathleen Bär, 11. Paul Pfister, 12. Birgit Klinger, 13. Günther Kleibl, 14. Marion Jaumann, 15. Maximilian Fograscher, 16. Doreen Paus. Ersatz: 1. Brigitte Pfister, 2. Ralf Jaumann.

