vor 36 Min.

Wandel der Zeitungsproduktion über 50 Jahre lang miterlebt

Der Nördlinger Dieter Mack, wahrlich ein Urgestein unserer Zeitung, geht in den Ruhestand. Angefangen hat er 1970 in der Druckerei Georg Wagner.

Für Dieter Mack ging in diesen Tagen sein Arbeitsleben bei den Rieser Nachrichten bzw. der Rieser Zeitungs GmbH zu Ende. Heimatverleger Christoph Eigenrauch und die Belegschaft verabschiedeten Mack mit einem Korb erlesener Wurstwaren in den verdienten Ruhestand. Dieter Mack begann am 1. September 1970 seine Lehre zum Schriftsetzer in der Druckerei Georg Wagner. Noch im Bleisatz tätig, kam er schon früh mit den Rieser Nachrichten in Berührung und erstellte Text, Anzeigen und den Umbruch für die täglich erscheinende Ausgabe. Diesem Metier blieb der „Beppi“, wie er von Kollegen und Freunden genannt wird, treu. Natürlich haben sich die Zeiten gewandelt und Blei- bzw. Fotosatz gehören schon lange der Vergangenheit an. Mittlerweile läuft die Produktion ausschließlich digital und auch diesen technischen Wandel hat Dieter Mack noch miterlebt. Doch nun ist Schluss. Von jetzt an rücken andere und anderes in den Vordergrund, wie zum Beispiel der Enkel Fabian oder Hund Oskar. Beiden kann Dieter Mack seine volle Aufmerksamkeit widmen, außer er ist mal wieder mit der Kamera unterwegs. Denn als Pressefotograf bleibt er den Rieser Nachrichten weiterhin erhalten. (RN)

Themen folgen