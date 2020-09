vor 49 Min.

Wann die Interkulturellen Wochen in Nördlingen starten

Im Jahr 218 wurden im Zuge der Interkulturellen Wochen Werke von mehr als 40 Comic-Zeichnern in Nördlingen gezeigt.

Die Aktionswoche in Nördlingen steht unter dem Motto „Zusammen leben – zusammen wachsen“. Lange war nicht klar, ob die Interkulturellen Wochen 2020 überhaupt würden stattfinden können.

Die Organisatoren der Nördlinger Interkulturellen Wochen, bestehend aus der Diakonie Donau-Ries und mehreren Organisationen, Diensten, Einrichtungen, sowie vielen ehrenamtlich engagierten Bürgern, haben sich im Frühsommer dieses Jahres dazu entschlossen, die Interkulturellen Wochen im Herbst nach Möglichkeit stattfinden zu lassen. Wenn auch die Planung und Durchführung einiger Veranstaltungsideen einer Pressemitteilung der Veranstalter zufolge schlicht nicht möglich war, so ging es dennoch darum, die Anliegen und Werte der Interkulturellen Wochen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wie es in einer Pressemitteilung der Organisatoren heißt.

Das Motto der diesjährigen Interkulturellen Wochen „Zusammen leben – zusammen wachsen“ soll dazu ermutigen, die Errungenschaften der aufnahmefähigen Vielfaltsgesellschaft zu präsentieren, zu unterstützen und zu feiern. Alle, die hier leben, sollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen, wie es in der Mitteilung heißt. Neu dazugekommenen Menschen sollen Perspektiven eröffnet werden, damit sie schnell mit den schon länger hier Ansässigen zusammen wachsen können.

Start am Mittwoch, 23. September

In Nördlingen sind diesen Herbst fünf Programmpunkte geplant: Start ist am Mittwoch, 23. September mit einer Ausstellung im Projektraum „Kunst Zei[g]t“, welche bis Sonntag, 27 September. zu sehen ist. Ausgestellt werden 28 „Bunte Stühle“, welche symbolisch die Vielfalt der Kulturen zeigen, die in Nördlingen leben. Näheres dazu wird noch bekannt gegeben.

Eine Suchrallye für Kinder ab acht Jahren gibt es im Stadtmuseum: an zehn Stationen sind Hinweise auf das Leben von Nördlinger Kindern in den Jahren zwischen 1933 und 1945 zu finden. Kinder – begleitet oder unbegleitet – haben freien Eintritt. Die Suchrallye wird von Mittwoch, 23. September bis Sonntag, 4. Oktober angeboten.

Abschluss der Nördlinger Interkulturellen Wochen mit einem Vortrag

Eine Filmvorführung mit anschließendem Gespräch soll am Donnerstag, 1. Oktober im Gemeindezentrum St. Georg stattfinden: Die Komödie „Kick it like Beckham“ stellt auf unterhaltsame Weise dar, welche Komplikationen entstehen, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen.

Die Moschee des türkisch-islamischen Kulturvereins öffnet in diesem Jahr ihre Türen an zwei Tagen: Samstag, 3. Oktober und Sonntag 4. Oktober mit Führungen durch die Gebetsräume und kulinarischen Spezialitäten.

Zum Abschluss der Interkulturellen Wochen findet am Dienstag, 6. Oktober, ein Vortrag mit Lesung statt mit dem Thema: Vom Vorurteil zur Gewalt, wie Ausgrenzung und Hass entstehen. Einer der renommiertesten deutschen Zeithistoriker, Dr. Wolfgang Benz, zieht die Summe seines jahrzehntelangen Forschens über Vorurteile und ihre Folgen. Wie entstehen und wie verändern sich Vorurteile, Ressentiments und Stereotype? Welche Feindbilder prägen die europäische Geschichte? Und wie entwickeln sich daraus Ausgrenzung und Gewalt?

Die genauen Daten, Orte und Uhrzeiten werden tagesaktuell bei den Tipps zum Tage veröffentlicht und im Flyer der Interkulturellen Wochen zusammengefasst, welcher an zahlreichen öffentlichen Orten ausliegt. PM

