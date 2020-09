16:02 Uhr

Wann die Ortsdurchfahrt in Megesheim wieder freigegeben wird

Die Sanierung der Gänsbachbrücke in Megesheim wird bald abgeschlossen sein.

Die Ortsdurchfahrt in Megesheim ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Doch die Sperrung wird bald aufgehoben.

Nach der Erneuerung der Gänsbachbrücke in Megesheim wird die Staatsstraße 2214 am Freitag, 18. September, im Laufe des Vormittags wieder für den Verkehr freigegeben, wie das Staatliche Bauamt mitteilt. Mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der maroden Gänsbachbrücke aus dem Baujahr 1952 sei am 8. Juni begonnen worden.

Nun könne die für den Neubau erforderliche Vollsperrung der St 2214 am Freitag aufgehoben werden. Der Freistaat Bayern investiert laut der Mitteilung bei dieser Baumaßnahme mehr als 350.000 Euro in die Brückenerneuerung. (pm)

