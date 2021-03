12:00 Uhr

Wann dürfen Nördlinger Gastronomen wieder zu Tisch bitten?

Plus Restaurantbesitzer im Ries wünschen sich Perspektiven für das Jahr 2021. Was sie sich für Aktionen überlegt haben.

Es wird wärmer, die Eisdielen eröffnen und auf den Straßen sind wieder mehr Menschen unterwegs. Ein einzelner gedeckter Tisch steht an der Alten Schranne neben dem Brunnen. Es sitzen keine Menschen daran, es gibt auch keine Bedienung, die nach Getränkewünschen fragt, keinen Koch, der den Mittagstisch vorbereitet, und keinen Wirt oder keine Wirtin, die Plätze zuweist. Die Darstellung des verwaisten Restaurant-Tischs macht auf ein Problem aufmerksam, mit dem Betroffene nun fast ein Jahr lang umgehen mussten: die Corona-Politik für die Gastronomie. Mit der Aktion „Gedeckter Tisch“ wünschen sich Gastronomen in ganz Deutschland mehr Aufmerksamkeit für ihre Notlage. Vor allem brauchen sie eine Perspektive für 2021.

Die Pizzeria „La Fontana“ und das Restaurant „Schlössle“ haben den Tisch stellvertretend für die Gastronomen in Nördlingen aufgestellt. „Es ist wichtig, dass über uns gesprochen wird“, sagt der Pächter und Küchenmeister vom „Schlössle“, Ulrich Raab. Damit wollen sie nicht auf eine direkte Öffnung drängen, sondern klarstellen, dass auch sie Zeit brauchen, um Lieferungen von Getränken und Zutaten vorzuplanen.

Ihre Hausaufgaben hätten sie erledigt, sagt Dambacher

Die „Hausaufgaben“ zur Hygiene und weiteren Pandemie-Maßnahmen hätten sie ja alle schon letztes Jahr gemacht, sagt Michael Dambacher, der Inhaber vom „La Fontana“. „Als würde die Mutter dem Kind ein Eis versprechen, wenn es seine Hausaufgaben macht. Aber anstatt des versprochenen Eises bekommt es nach den gemachten Hausaufgaben Hausarrest“, sagt Dambacher.

Der Stillstand, in dem sich die Gastronomie befindet, sei finanziell kaum noch tragbar. Aussagen der Politik zu Fördermitteln seien „schwammig“. Da die Überbrückungshilfe nur bis zu 90 Prozent der Fixkosten übernimmt, seien es gerade die Monate Januar und Februar, die den Gastronomen besonders zu schaffen machen, sagen die beiden langjährigen Wirte. „Es gibt einen Grund, wieso gerade in dieser Zeit viele Kollegen Urlaub machen und schließen“, sagt Sonja Dambacher vom Restaurant Schlössle mit einem traurigen Lächeln.

Welche Aktionen noch geplant sind

Den Lohn stocken sie und ihr Mann Ulrich Raab für die Festangestellten zur Zeit aus eigener Tasche auf. Noch hätten sie ihr Team halten können. Wie lange das funktioniert, wissen die Restaurantbesitzer aber nicht. Das sei ein Grund mehr für sie, Perspektiven zu fordern. Es gehe schließlich um Existenzen, sagt Raab. Auch dafür bräuchte die Gastronomie Planungssicherheit.

Die Aktion „Gedeckter Tisch“ lief am Montag von 10 Uhr bis 14 Uhr. Im Kreis Donau-Ries wurden auch in Wemding und Donauwörth Tische aufgebaut. Am Dienstag stellt Michael Dambacher auf seiner Terrasse Pappkameraden auf, die für eine längere Zeit ausgestellt bleiben. Am kommenden Samstag verschenken das „La Fontana“ und das „Schlössle“ Getränke, die vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen. (ligi-)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen