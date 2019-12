04.12.2019

Wann können die Oettinger im nächsten Jahr wieder in ihr Freibad?

Plus Die Baustelle im Oettinger Flussfreibad macht Fortschritte. Was die Verantwortlichen über den Zeitplan sagen und wann die Bürger an einer Baustellenführung teilnehmen können.

Von Sophia Huber

Ein heißer Sommertag im Freibad, leckeres Eis und zur Abkühlung ein Sprung in die Wörnitz: Bis die Besucher wieder ins Oettinger Freibad gehen können, müssen nicht nur die Temperaturen steigen, sondern die Bauarbeiten müssen auch beendet werden. Denn das Flussfreibad wird derzeit saniert. Der Rohbau des neuen Eingangsgebäudes ist schon fertig: Am Mittwochvormittag wurde das Richtfest gefeiert.

