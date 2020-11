17:00 Uhr

Warum das Modemagazin Vogue in Oettingen zu Gast war

Durch die großen Fenster im Oettinger Residenzschloss fällt viel Licht. Eine herausragende Kulisse für Benefiz-Yoga-Veranstaltungen oder ein Shooting der Vogue, in dessen Mittelpunkt Cleopatra Erbprinzessin zu Oettingen-Spielberg in diesem Jahr stand. Das Yoga-Outfit musste für Chanel weichen.

Plus Das Modemagazin Vogue hat hinter die Türen des Oettinger Residenzschlosses geblickt. Außerdem gibt Cleopatra von Oettingen-Spielberg preis, was sie an Oettingen so schätzt.

Von Verena Mörzl

Und erst diese Lichtverhältnisse! Das Oettinger Residenzschloss präsentiert sich seit jeher als festlicher Rahmen für noble Anlässe. Dieses Jahr waren die Türen jedoch für die Öffentlichkeit corona-bedingt meist verschlossen. Ein paar wenige Veranstaltungen wie den Rap-Contest oder Yoga für den guten Zweck hat es zwar gegeben, aber im Vergleich zu den großen Konzerten der vergangenen Jahre, dem renommierten Internationalen Violin-Festival (verschoben auf 2022), das dem Schloss noch mehr Glanz verliehen hat, gab es nicht. Doch dann kam die Vogue und veröffentlichte nun einen nie dagewesenen Einblick.

Die deutsche Ausgabe des Mode-Magazins hat – was den meisten Riesern nur selten zu Teil wird – exklusive Einblicke in das Leben von Cleopatra Erbprinzessin zu Oettingen-Spielberg erhalten und sie in einem Interview sehr privat geantwortet. Über ihr neues Leben auf dem Land, über ihre Kindheit in Chile, nach der sie in ein deutsches Internat wechselte, und auch über die Oettinger an sich.

"Cleo Oettingen" hat sich als Schauspielerin einen Namen gemacht

Die Geschichte von ihrem neuen Zuhause wird fleißig via Social-Media-Kanäle des fürstlichen Hauses im Internet geteilt. Facebook, Instagram: Überall blinkt der Chanel-Schmuck, das perfekte Make-up und immer wieder ein Stück Oettingen von den Fotos. Die Kulisse ist bekanntermaßen einzigartig. Der Brunnen im Schlosshof spitzelt auf den Bildern wider, der Schlossgarten, ein Arbeitszimmer. Doch für all die Beobachter im Internet steht das Model mit der neuen Heimat im Rieskrater im Vordergrund.

Auf Instagram beschreibt sich „Cleo Oettingen“, die sich als Schauspielerin einen Namen gemacht hat und mit Franz-Albrecht Erbprinz zu Oettingen-Spielberg in Oettingen zwei Kinder großzieht, als Person des öffentlichen Lebens. 11700 Menschen verfolgen auf der bildgeprägten Internetplattform ihre Aktivitäten, was in Social-Media-Kreisen allerdings nicht als große Hausnummer gilt. Macht aber auch nichts.

Cleopatra von Oettingen-Spielberg tritt immer öfter in Erscheinung

Seit einigen Monaten tritt Cleopatra von Oettingen-Spielberg im Ries immer öfter öffentlich in Erscheinung. Zunächst hielt sie eine Rede bei der Verabschiedung des diesjährigen Oettinger Abiturjahrgangs. Sie initiierte mit Bürgermeister Thomas Heydecker einen Rap-Contest, den gerade viele junge Leute verfolgten.

Bei der Eröffnung der Oettinger Montessori-Schule trat sie ans Rednerpult. Die letzten Jahre lebte die junge Familie aus dem Oettingen-Spielbergschen Haus eher zurückgezogen. Mit der 33-Jährigen scheint sich das zu ändern.

Der Vogue gibt sie schließlich preis, was sie an Oettingen und der Umgebung so schätzt. „Viel Platz zu haben und die Stille zu genießen – das finde ich besonders schön. Ich liebe es, dass meine Kinder den Wald direkt vor der Tür haben und somit eine enge Bindung zu Natur und Tieren aufbauen können“, lautet etwa eine Antwort. Es sei für sie entspannend, beim Verlassen des Hauses mit der Konsumwelt nicht täglich konfrontiert zu werden. Sobald sie in der Großstadt sei, genieße sie das umso mehr.

Benefiz-Yogaabende für Menschen in der Region

Außerdem ist zu erfahren, dass sie sich gern in die Renovierung des Schlosses einbringt. Besonders am Herzen liege ihr aber die Familienstiftung, die sich für bedürftige Personen aus der Region einsetze. Die beiden Benefiz-Yogaabende seien Aktionen dafür gewesen. Die Schauspielerin erzählt der Vogue-Redakteurin außerdem vom erfolgreichen Rap-Contest. „In der Pandemie-Zeit war es uns wichtig, eine Aktion ins Leben zu rufen, um die Menschen in dieser schwierigen Zeit zu motivieren und kreativ werden zu lassen. Wir haben für die Zukunft noch viele spannende Ideen, darunter ein Selbstverteidigungskurs für Frauen, ein Open-Air-Kino, ein Benefizkonzert...“

Wer hätte gedacht, dass sich im beliebten Mode-Magazin neben beeindruckenden Hochglanz-Fotos und Profi-Make-up die Residenzstadt an der Wörnitz einmal in dieser Aufmachung wiederfindet.

