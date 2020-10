vor 33 Min.

Warum die evangelische Pfarrerin das Ederheimer Feuerwehrauto segnete

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Ederheim feierte die Einsegnung eines neuen Fahrzeugs. Dabei ist das in der evangelischen Kirche eigentlich nicht üblich.

Von Matthias Link

So ganz neu ist das neue Tragkraftspritzenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Ederheim nicht mehr. Sieben Einsätze hat es bereits mitgemacht, seitdem es im Dezember 2019 ausgeliefert und in Betrieb genommen wurde. Zuletzt war es in Hürnheim zur technischen Hilfeleistung im Einsatz, wo ein Traktor umgefallen und ein Junge eingeklemmt worden war.

Dass das neue Feuerwehrfahrzeug erst jetzt eingesegnet wurde, liegt an der Corona-Pandemie. Ursprünglich war für April dieses Jahres ein größeres Einweihungsfest geplant, das abgesagt werden musste. Nun ist am Samstag die Einsegnung im kleineren Kreis nachgeholt worden. Angeführt von den Ederheimer Musikanten marschierten die Feuerwehrmitglieder in Uniform vom Feuerwehrhaus zur Kirche, wo auf einem kleinen Vorplatz das neue Fahrzeug stand und die evangelische Pfarrerin Karin Schedler den Umzug und einige wenige Besucher empfing.

Pfarrerin Karin Schedler segnete das Fahrzeug in Ederheim

Schedler stellte das Fahrzeug unter den Schutz und Segen Gottes. Sie überreichte der Feuerwehr auch ein Holzkreuz, das in der Fahrerkabine des Gefährts angebracht werden kann. Die Pfarrerin trug Psalm 121 vor („Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?“) und sprach ein Einweihungsgebet. Schedler sagte, dass es für evangelische Pfarrer nicht selbstverständlich sei, Gegenstände zu segnen. Üblicherweise würden in der evangelischen Kirche nur Menschen gesegnet. „Die Gegenstände und die Menschen gehören aber zusammen“, sagte sie, und nahm damit die Einsegnung des Fahrzeugs gerne vor.

Die Kosten für das Gefährt, inklusive Atemschutzausstattung und Pumpe, betragen circa 250.000 Euro. Die Gemeinde übernimmt die Kosten, an der Beschaffung war noch die frühere Bürgermeisterin Caroline Zehnpfennig-Doleczik maßgeblich beteiligt.

Das Fahrzeug der Marke MAN hat 180 PS, der Wassertank fasst 500 Liter. Eine Besatzung von sechs Mann kann in dem Fahrzeug mitfahren. Buser berichtete auch, dass zuletzt 14 Atemschutzgeräteträger ausgebildet worden seien.

Wie die Feuerwehr Ederheim ausgestattet ist

Bürgermeisterin Petra Eisele dankte der Feuerwehr für viele ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden, da das Feuerwehrhaus für das neue Fahrzeug umgebaut werden musste. So musste etwa eine Wand entfernt und der Boden erneuert werden. Das alte Spritzenfahrzeug sei in die Jahre gekommen, sagte Buser, weshalb es ersetzt werden musste. Die Feuerwehr Ederheim verfügt neben dem neuen Fahrzeug über einen Ölwehranhänger, mit dem Ölsperren zum Schutz von Gewässern errichtet werden können, und über einen Rüstanhänger mit verschiedenen Mitteln zur technischen Hilfeleistung.

Rund 60 aktive Mitglieder zählt die Ederheimer Wehr, einschließlich drei Mitgliedern der Jugendfeuerwehr (zwölf bis 18 Jahre). Insgesamt gehören dem Verein 125 Mitglieder an. Der letzte Brand im Gemeindegebiet datiert auf Februar 2019, es handelte sich um einen Stadelbrand in Hürnheim. Der Kreisbrandmeister war terminlich verhindert und konnte an der Feier nicht teilnehmen.

