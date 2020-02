Warum dieses Paar am 29. Februar in Oettingen heiratet

Plus Früher galt der 29. Februar unter Abergläubigen als Unglückstag, heute wird an dem besonderen Datum sogar geheiratet. Ein bekanntes Paar aus dem Nordries freut sich schon darauf. Und so reagiert die Familie.

Der 29. Februar ist nicht nur für die Geburtstagskinder des nur alle vier Jahre wiederkehrenden Tages besonders. Manche Paare suchen sich gerade dieses Datum heraus, um die Ringe zu tauschen. Am Samstag ist es wieder soweit. Das Schaltjahr lockt auch in der Region wieder Verliebte in die Standesämter. In Nördlingen geben sich drei Paare das Ja-Wort, in Oettingen heiratet ein stadtbekanntes Paar, das uns vorab seine Geschichte erzählt hat.

Unter den Bewohnern der Residenzstadt sind die beiden 32 und 31 Jahre alten Munninger vor allem als Betreiber-Paar des Verdi bekannt – Pizzeria und Eiscafé in der Schloßstraße. Elena Prontkelevic und Dario Vertucci legen am Samstagabend um 18 Uhr ihr Eheversprechen im Standesamt in Oettingen ab .

Und natürlich: „Wir haben uns das Datum ausgesucht, weil es eben ein besonderes ist“, sagt die Braut. Nach der Trauung geht es mit der Hochzeitsgesellschaft dann nach Nördlingen ins Second-Home-Hotel. Dort soll mit den Gästen ausgiebig gefeiert werden.

Heiraten am 29. Februar in Oettingen: Die Scherze bleiben nicht aus

Die Verlobten können ihren Hochzeitstag kaum erwarten. Aufgeregt seien sie, sagt die 32-Jährige, die in Heilbronn aufgewachsen ist und dort auch ihren Zukünftigen kennengelernt hat. Die ganze Verwandtschaft würde sich auf den Hochzeitstag im Ries freuen.

Weil es den Tag nur alle vier Jahre gibt, hat sich das Paar durchaus schon scherzhafte Seitenhiebe anhören dürfen. Dass es fast unmöglich sei, in Schaltjahren gerechnet irgendwann die Goldene Hochzeit feiern zu können, erzählt Elena Prontkelevic. Aber was solls. Feiern will das Paar aber selbstverständlich jedes Jahr. „Ob wir dann am 28. Februar oder am 1. März feiern, machen wir, denke ich, spontan“, sagt die Braut. So würden es ja die Geburtstagskinder auch tun, sagt sie.

In Nördlingen gibt es zwischen November und April immer einen Samstag im Monat, an dem das Standesamt Trauungen durchführt, erzählt die Standesbeamtin Andrea Kugler. In den meisten Fällen ist es der letzte Samstag im Monat. Am heutigen heiraten drei Paare und damit mehr, als sonst in den Wintermonaten, meint sie. Verstärkt nachgefragt seien die Termine an dem zusätzlichen Tag im Schaltjahr 2020 allerdings nicht gewesen. „Das muss nicht zwingend etwas mit dem Schaltjahr zu tun haben“, sagt Kugler. Sie seien bereits im Oktober veröffentlicht worden.

Übrigens: Alle vier Jahre gibt es ein Schaltjahr , damit der gregorianische Kalender mit dem Sonnenjahr übereinstimmt. Das dauert 365 Tage, fünf Stunden und rund 49 Minuten. Damit der Kalender wieder stimmt, gibt es alle vier Jahre einen zusätzlichen Tag, den 29. Februar.

Lesen Sie dazu auch: