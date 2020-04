Warum es Kritik am geplanten Mini-Kreisel in Nördlingen gibt

Plus In Nördlingen soll heuer vor dem Berger Tor ein provisorischer Kreisverkehr gebaut werden. Nicht nur Polizeichef Walter Beck kritisiert die Planungen der Stadt.

Vieles ist in diesen Tagen der Corona-Epidemie unklar. Obwohl der Nördlinger Stadtrat kürzlich einen Etat für 2020 verabschiedet hat – eine Art Fahrplan für dieses Jahr – ist derzeit nicht absehbar, was davon auch umgesetzt werden kann. Auch, weil die Stadt Nördlingen wohl auf Steuereinnahmen verzichten müssen wird. Im Haushalt ist ein Projekt vorgesehen, das nicht unumstritten ist: ein Mini-Kreisel vor dem Berger Tor.

Konkret solle ein Provisorium entstehen, sagt Michael Bauhammer, Leiter der Abteilung Tiefbau bei der Nördlinger Stadtverwaltung. Dafür würden auf die Straße Querungshilfen in Modulform aufgedübelt beziehungsweise aufgeschraubt werden. Platz gebe es für einen Kreisel an dieser Stelle grundsätzlich genügend, nur in Richtung Emmeramsberg müsse man die Bordsteine ausbauen und ein Stück vom Gehweg wegnehmen. Bei diesem Mini-Kreisverkehr sei die Mittelinsel überfahrbar. Praktisch bedeutet das: Lastwagen werden beim Abbiegen über just diese Insel fahren. Ganz grob schätzt Bauhammer die Kosten für das Provisorium auf rund 50000 Euro. Ziel sei es, einen Unfallhäufungspunkt an dieser Stelle zu entschärfen. Zudem ist dieser Kreisverkehr eine der ersten Maßnahmen, die im Rahmen des Radverkehrskonzepts umgesetzt werden soll.

Polizei in Nördlingen ist wenig begeistert

Bei der Polizei Nördlingen ist man jedoch wenig begeistert von den Plänen der Stadtverwaltung. Polizeichef Walter Beck sagt, dass durch den neuen Kreisverkehr zusätzliche Konfliktpunkte entstünden – nämlich die Querungshilfen. Zudem befürchtet er, dass Radfahrer, die vom Emmeramsberg kommen, künftig direkt und schnell in den Kreisel einbiegen würden, was ebenfalls gefährlich sei. Zwischen 2014 und 2016 habe die Polizei Nördlingen an der Kreuzung zum Nähermemminger Weg sechs Verkehrsunfälle gezählt, vier Mal war ein Radler beteiligt. Meist fuhren die Radfahrer vom Emmeramsberg direkt weiter in Richtung Berger Tor, anstatt abzusteigen, auf die andere Straßenseite zu wechseln und dort ihre Fahrt fortzusetzen. Zwischen 2017 und 2019 sei die Zahl dann auf drei Unfälle zurückgegangen, nur einmal war noch ein Radler beteiligt. Interessant: Zuvor habe man das Piktogramm erneut auf der Straße aufgebracht.

Die Polizei habe in der Vergangenheit ein reflektierendes Geländer an der westlichen Seite der Überquerung des Nähermemminger Weges vorgeschlagen – also eine Art Sperre für die bergab fahrenden Radler. Ein ähnliches Geländer gibt es beispielsweise unweit der Straße Am Hohlen Schänzle in Richtung Herlinstraße/B466. Am Nähermemminger Weg sei das aber wegen der dort bestehenden Parkplätze nicht möglich gewesen. Einen provisorischen Kreisverkehr dagegen habe die Polizei nie gefordert, so Polizeichef Beck.

Einmündung zum CAP-Markt ist ein Problem

Der Vorsitzende der Verkehrswacht Nördlingen-Ries, Johannes Ziegelmeir, sagt, er kenne die konkreten Planungen für den Kreisel noch nicht. Doch dass der an der Kreuzung etwas verbessern werde, könne er sich nur schwer vorstellen – Ziegelmeir verweist auf den für Radler durchaus problematischen Kreisel vor der Wemdinger Unterführung. Eine Barriere für die Radler, die vom Emmeramsberg kommen, sei durchaus auch nicht unproblematisch, sie könne übersehen werden.

Zudem sieht Ziegelmeir die Gefahr, dass nicht nur Lastwagenfahrer die Mitte des neuen Kreisverkehrs überfahren, sondern auch Autofahrer. Ein weiteres Problem sei mit dem Provisorium ebenfalls nicht gelöst: die Einmündung zum Cap-Markt. Aus der komme man als Autofahrer nur schwer heraus. Für Fußgänger sei die Überquerung der Ulmer Straße an dieser Stelle ebenfalls schwierig, vor allem, wenn das Tempo 30 nicht eingehalten werde.

