Warum hunderte Rieser Margot Käßmann erleben wollten

Mehr als 500 Zuhörer wollen die berühmte Theologin Margot Käßmann in Nördlingen sehen. Über zeitlose Botschaften und den Bezug der Stadt zu Luthers Thesenanschlag.

Die Stadt, die sich als eine der ersten mit wehenden Fahnen zum lutherischen Glauben bekannte und die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD), Margot Käßmann, hatten sich gesucht und gefunden: Ihr Eintrag ins Goldene Buch in der Bundesstube des Rathauses ist für Oberbürgermeister Hermann Faul quasi ein Heimspiel, als er die Geschichte Nördlingens skizziert, natürlich mit Schlaglicht auf die Pionierstellung der Stadt im Protestantismus. „Schon ein Jahr nach Luthers Thesenanschlag wurde bei Ihnen evangelisch gepredigt“, stellt der prominente Gast anerkennend fest, bewundert die intensive Ökumene ebenso wie die enge Zusammenarbeit von Stadt und Kirche bei der Dauerbaustelle Georgskirche.

In dieser Kirche wird ihr ein triumphaler Empfang bereitet – man muss ihr den Weg durch die Zuschauer bahnen, die immer noch anstehen, als sie kommt – es sind mehr als 500 Menschen, die Bänke reichen nicht aus und aus dem Chorbereich werden zusätzliche Stühle zur Kanzel geschafft, von der herab sie aus ihrem Buch „Geschwister der Bibel“ liest, erschienen im Herder Verlag. Organisiert wurde die Lesung von Bücher Lehmann und dem Bildungswerk der Evangelischen Kirche – dessen pädagogische Leiterin Christa Müller und der evangelische Dekan Gerhard Wolfermann begrüßen die einstige EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischofin von Hannover und Botschafterin des Reformations-Büros. „Die Kirche ist voller als bei jeder Konfirmation“, zeigt sich Dekan Wolfermann angenehm überrascht. Mit Margot Käßmann kam ihr Nachfolger im EKD-Ratsvorsitz Nikolaus Schneider, dessen Frau Anne und die Lektorin Dr. Elke Rutzenhöfer, eine gebürtige Nördlingerin.

Käßmann stellt einen Bezug zur Me-too-Debatte her

Bildhaft und lebendig interpretiert Margot Käßmann die zeitlosen Botschaften, die hinter den Schicksalen der Geschwister stecken, die in Bibel-Geschichten vorkommen: Kain und Abel seien als Kinder der ersten Menschen in einer Situation der Ratlosigkeit und ohne großen Familienhalt – die Kernfrage, ob man seines Brüder Hüters sein solle, sei die Hauptaufgabe in jeder Familie. Lots Töchter, die der Vater erst einem Vergewaltiger-Mob anbieten will und dann selbst schwängert, seien ein Fall für die aktuelle Me-too-Debatte, wo die Opferrolle nicht mehr verschämt verschwiegen oder gar fehlgedeutet wird – in der Bibel werden sie nicht einmal namentlich genannt, Margot Käßmann gibt ihnen eigene Namen. Miriam, Mose und Aaron aktivieren gegenseitig ihre Stärken und ergänzten sich zum erfolgreichen Führungs-Team beim Auszug aus Ägypten. Lea und Rachel, mit dem gleichen Mann als Konkurrentinnen verheiratet, zerstörten ihr Gefühl des Miteinanders nicht und retteten sich gemeinsam aus großer Not; Jesus stellt sich aus Sicht seiner Geschwister, von der Kirche lange totgeschwiegen, als anmaßender Intelektueller dar, der am Kreuz dennoch Trost findet, als sie in der letzten Stunde bei ihm sind - Familienhalt in schweren Stunden sei für jeden Menschen ungemein wichtig, weiß Margot Käßmann aus eigener Erfahrung wie beim Tod eines Familienmitglieds.

Mehr als 500 Zuhörer wollen Margot Käßman in Nördlingen sehen. Die Theologin las aus ihrem neuen Buch vor. Video: Jochen Aumann

Andreas und Simon sehen sich als Apostel stets in brüderlicher Konkurrenz, die jedem der Beiden erst die Kraft gibt, jeweils einem eigenen Teil der Welt die christliche Botschaft zu vermitteln. Mit jeder Geschwister-Episode beleuchtet Käsmann einen anderen Teil der universellen Tatsache, dass Geschwister mindestens einen so großen Einfluss auf die Entwicklung des Einzelnen haben wie die Eltern selbst. Im Alter entdecke man sich in der Erinnerung an den Bezug zueinander neu und positiv wieder; ältere Geschwister halten die Erinnerung an das Bild der Eltern in frühen, kraftvollen Lebensphasen wach, das die jüngeren Geschwister nicht miterlebten. Unter großem Applaus steigt Margot Käßmann von der Kanzel und lässt den Abschluss ohne steifen Pathos ausklingen, indem sie mit der gesamten Zuhörerschaft das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ anstimmt."

