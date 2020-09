17:42 Uhr

Warum in Nördlingen am Donnerstag die Warnsirenen heulen

Eine Sirene in Rheinland-Pfalz: Bei dem bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag sollen unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall getestet werden - auch in Nördlingen.

Am Donnerstag gehen in Deutschland für eine Minute die Sirenen los. Grund zur Sorge besteht jedoch nicht, es ist nur ein Probealarm am ersten landesweiten Warntag. Auch Nördlingen beteiligt sich an der Aktion.

Ein landesweit einheitlicher Probealarm findet in diesem Jahr im Rahmen des erstmalig durchgeführten Bundesweiten Warntages statt. Daran beteiligt sich auch Nördlingen, wie die Stadt mitteilt. Laut Bayerischen Innenministerium soll der einheitliche Warntag ab diesem Jahr jährlich jeweils am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern wird die technische Infrastruktur der Warnung in ganz Deutschland getestet.

In Nördlingen wird das Sirenenwarnsystem getestet

In Bayern wird das Sirenenwarnsystem getestet und ein Heulton von einer Minute Dauer ausgelöst. Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Neben dem Sirenensignal werden auch andere Warnmittel, wie zum Beispiel Warn-Apps, getestet. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. PM

