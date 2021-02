vor 32 Min.

Warum knapp 100 Feuerwehrleute in Schmähingen im Einsatz waren

In Schmähingen hat es am Montag gebrannt.

Am Montagvormittag waren viele Feuerwehrleute in Schmähingen im Einsatz. Dabei gab es eigentlich nur eine "Kleinigkeit", wie die Polizei mitteilt.

Fast 100 Feuerwehrleute sind am Montagvormittag im Einsatz gewesen. Auslöser war aber nur eine „Kleinigkeit“, wie ein Polizeisprecher mitteilt, es kam in einem Haus zu einem Kaminbrand. Da man laut einer ersten Mitteilung aber von einem Wohnhausbrand ausgegangen war, wurde zunächst die Vielzahl an Feuerwehrkräften gerufen.

Am Nachmittag waren aber nur noch wenige von ihnen zur Überwachung vor Ort, den Kamin ließen die Kräfte ausbrennen. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. (jltr)

