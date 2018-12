vor 41 Min.

Warum sind so wenig Rieser Frauen in der Politik?

Kreistagsmitgliederinnen fragen sich nach 100 Jahren Frauenwahlrecht: Haben wir etwas zu feiern? Und wie lassen sich mehr Frauen für die Kommunalpolitik begeistern?

Von Peter Urban

Es ist bestimmt nicht ideal, eine politische Talkrunde auf einen Samstag vor Weihnachten vormittags zu legen. Vor allem, wenn es um ein im Prinzip reines Frauenthema geht. Aber dass sich nur so wenige Zuhörerinnen in die Nördlinger Stadtbibliothek verirren, wenn es um eines doch für sie äußerst interessantes Thema geht, ist dennoch erschreckend.

Anlässlich der Finissage der Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ beziehungsweise „100 Jahre Frauenwahlrecht“ hatten Vertreterinnen und Vertreter des Donau-Rieser Kreistages geladen. Dabei sollte die Frage erörtert werden, wie der Frauenanteil in den politischen Ämtern im Allgemeinen und in den Donau-Rieser Gremien im Besonderen erhöht werden könnte.

Die Wemdinger Kreisrätin der Frauenliste, Regina Thum-Ziegler, moderiert die Veranstaltung, zu der sie „von jeder Fraktion ein Tandem“ gebeten hatte, wie sie sagt. Das Ziel war klar: nach Möglichkeiten zu suchen, mehr Frauen für die Donau-Rieser Kommunalpolitik zu begeistern. Denn die Quote ist erschreckend. Während der Frauenanteil der Bevölkerung im Donau-Ries exakt 49,22 Prozent betrage, liege die Anzahl der weiblichen Mandate in politischen Ämtern bei lediglich 17,6 Prozent. bei 646 Mandaten gesamt würden 204 Frauen fehlen. Dass niemand der Anwesenden gegen mehr Frauen in der Politik ist, wird schnell deutlich. Doch wie der Ist-Zustand geändert werden sollte, darüber entspannt sich schnell eine flotte Diskussion.

Claudia Marb (CSU) hört auch heute noch nach der Frage an Frauen, ob sie nicht in der Politik mitmachen wollten, nicht selten die bemerkenswerte Antwort: „Da muss ich erst meinen Mann fragen!“ Wolfgang Goschenhofer (Grüne) bemerkt, dass „wir eigentlich eine Selbstverständlichkeit feiern“ und fordert klare Regeln, sprich: die Quote, „anders geht es nicht“. Andreas Becker (ÖDP), der einzige erklärte Gegner einer Quote in der Runde, meint aber: „Wenn es keine dieser Frauenlisten gäbe, wären mehr Frauen in Funktionen.“ Ursula Straka von der SPD hat eine interessante These: „Wenn sich die Frauen während der Weimarer Republik anders (nicht nach dem Willen ihrer Männer) orientiert hätten, wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen.“ Dass Frauen eine andere Herangehensweise haben, die durchaus in der Politik gewünscht wäre, war Konsens. Helmut Beyschlag (PWG) versucht seit Jahrzehnten, wie er sagt, „Frauen zu bekommen, doch der Wähler akzeptiert das nicht!“ Diese Aussage zieht Aufruhr im Saal mit sich, er antwortet gelassen: „Das ist keine Schuldzuweisung, das sind Tatsachen.“ Vor allem die weiblichen Diskutanten bemängeln, dass offensichtlich nur goutiert werde, dass sich Frauen in der Kita oder im Elternbeirat engagieren, sobald es aber in die „große“ Politik gehe, verlören sie – vor allem in der Familie – den Rückhalt. Barbara Geppert sagt: „Männer bekommen den Rücken gestärkt, Frauen nicht.“

Damit war man auch gleich beim Thema „Rabenmütter“, ein zweifelhaftes Prädikat, das Frauen gerne angeheftet wird, wenn sie sich über die Familie hinaus – in welchem Bereich auch immer – engagieren. Eine Zuhörerin bringt auch das Thema Geld ins Spiel, indem sie anmerkt, eine Alleinerziehende zum Beispiel könne sich solch ein Engagement schlicht nicht leisten, sie müsse ums „nackte Überleben ihrer Familie kämpfen“. Rita Ortler, die ebenfalls im Publikum sitzt, hatte eine ganz eigene Sicht auf das Thema und Politik: „Man kann nicht zwei Millionen Jahre Evolution in 100 Jahren ändern.“ Genauso radikal, wenn auch in anderer Richtung, fordert Sonja Mittring Frauen auf, politische Arbeit als gute Alternative zu Strick- oder Bastelarbeiten und zum Beispiel „im Café-Sitzen“ zu sehen.

Einigen konnte man sich schließlich in der Runde, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zugunsten von Frauen geschaffen werden müssen, entweder über Maßnahmen wie bedingungsloses Grundeinkommen, Krippen-/Kinderbetreuung oder Freistellungen für politisches Engagement.

Wie schwierig das werden dürfte, zeigt sich in der abschließenden Bemühung von Regina Thum-Ziegler eine Art Forderung an den Kreistag zu formulieren, Mittel zur Verfügung zu stellen, um „diesen Zustand zu beheben“. Das Resultat: wenig Begeisterung und die Bemerkung von Helmut Beyschlag, dass die Verteidigung der Demokratie im Gesamten deutlich wichtiger wäre, „das wäre ein Wahlthema, nicht nur für Frauen“, sagt er abschließend an diesem Tag.

