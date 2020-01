vor 22 Min.

Warum über ein unscheinbares Haus in Nördlingen diskutiert wird

Das Haus in der Henkergasse 5 wirkt äußerlich nicht wie ein Baudenkmal, birgt aber unschätzbare historische Zeugnisse in seinem Inneren.

Der Bauausschuss stimmt dafür, ein Haus in die Denkmalliste aufnehmen zu lassen. Zudem spricht das Gremium über die Parkplätze für die Kita in der Kolpingstraße.

Von Ronald Hummel

Das Haus in der Henkergasse 5 gehört zu den ältesten Bürgerhäusern der Stadt Nördlingen. Es wurde im frühen 16. Jahrhundert errichtet, blieb im Schmalkaldischen und im Dreißigjährigen Krieg verschont und bietet heute noch Einblick in die damalige Bauweise. Das berichtete Thorsten Vogelgsang vom Stadtbauamt im Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss des Nördlinger Stadtrates. Das Gremium stimmte auf Anregung des Landesamtes für Denkmalpflege einstimmig zu, das Haus in der Henkergasse 5 als Baudenkmal in die Denkmalliste aufnehmen zu lassen. Das Haus gilt nach Angaben von Oberbürgermeister Hermann Faul als Beispiel für die Architektur bei der Erweiterung der Stadt außerhalb der einstigen Staufermauer.

Oberbürgermeister Faul verwies auf die „inneren Werte“ des Bauwerks: Es stand lange leer, war vom Verfall bedroht und die Substanz wurde gerade noch rechtzeitig gerettet. Faul sicherte die Unterstützung der Stadt bei der weiteren Sanierung zu.

Ernst Fischer vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) in Krumbach legte dem Gremium den Stand der Dorferneuerung Schmähingen dar. Die Vorbereitungsplanung war 2013 zum Abschluss gekommen. Im vergangenen Jahr waren schließlich die Fördermittel von 2,2 Millionen Euro festgelegt, der Vorstand gewählt und bereits drei Sitzungen absolviert worden. In der Sitzung ging es aktuell darum, den gebildeten Maßnahmenkatalog zu verabschieden – mit 63 Einzelmaßnahmen ist er bewusst umfangreich gehalten, da nie mehr gefördert werden könne, als das, was jetzt aufgeführt sei.

Das Gremium verabschiedet den Katalog

Das Gremium verabschiedete den Katalog einstimmig und behielt sich vor, zu Maßnahmen, die eine finanzielle Beteiligung der Stadt erfordern, gesondert seine Zustimmung zu geben. Die konkreten Pläne für das Objekt seien im Detail mit der Bauleitplanung der Stadt abzustimmen. Im weiteren Verlauf soll nun bis Mitte Mai ein Planer gefunden und beauftragt werden. Die Planungen werden wohl bis Mitte 2021 stehen, mit dem Baubeginn könne man im Sommer 2022 rechnen.

Thorsten Vogelgsang erklärte zum geplanten Bau der Kindertagesstätte in der Kolpingstraße, dass dort nur noch ein Anwohner Einspruch vor dem Verwaltungsgericht wegen zu wenig Stellplätzen erhob. Die neun Parkplätze auf dem Kita-Grundstück selbst und fünf weitere, die entlang der Straße davor neu geschaffen werden, erfüllten laut Vogelgsang jedoch das Gebot der Rücksichtnahme und stellten keine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarschaft dar. Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel ergänzte, gemäß dem Schlüssel von einem Stellplatz pro 25 Kindern wären nur vier Stellplätze nötig – auf dem Grundstück entstünden also mehr als doppelt so viele wie gefordert.

Alle außer dem genannten Anwohner seien mit der Regelung zufrieden. Auf Nachfrage von Stadtrat Markus Hager (Stadtteilliste) erinnerte Sigel daran, dass eine wesentlich geringere Nutzung als ursprünglich geplant anstehe und beispielsweise kein Familienzentrum mehr vorgesehen sei.

Maximiliane Böckh (CSU) und Rita Ortler (SPD) begrüßten gleichermaßen die aktuelle Stellplatzplanung, die besser als die bisherige Situation sei. Wolfgang Goschenhofer (Grüne) bestätigte allen an der Planung Beteiligten eine große Leistung. Thomas Mittring (Stadtteilliste) fragte, ob mit Klagen gegen die aktuelle Planung noch zu rechnen sei. Vogelgsang erklärte, dafür sei noch ein Monat Zeit.

Themen folgen