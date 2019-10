vor 25 Min.

Was Christen anmahnen sollten

Dekan Wolfermann spricht über David als König

„David als König“ lautete das dritte Thema in der Predigt-reihe, die aus Anlass des „Davidjahres“ in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Nördlingen veranstaltet wird. Es gab dem Prediger, Dekan Gerhard Wolfermann, Gelegenheit, deutlich zu einigen Elementen des modernen Lebens Stellung zu nehmen.

David habe sich als „guter Herrscher“, als kluger Machtpolitiker nach geschichtlichem Muster erwiesen. Er überwand die Teilung des Volkes Israel in Juda und Rest-Israel. Nicht zuletzt sicherte er den inneren Frieden durch den Zwang, gegen äußere Feinde zusammenzustehen. Er habe der Nation eine Hauptstadt gegeben, so Wolfermann: Jerusalem, das erst noch erobert werden musste. Als weiteres Element der nationalen Einheit habe er dort das Zentrum des einheitlichen Kults für den einzigen Gott eingerichtet. Das Motto ist bekannt: „Ein Glaube, ein Reich, ein Führer“. Menschenwürde, Gerechtigkeit, auch soziale Gerechtigkeit, und Bewahrung der Schöpfung waren aber keine Maßstäbe für sein Handeln. Sie anzumahnen ist die Aufgabe der Christen in der heutigen Welt. Jesus Christus habe herrschaftskritisches Denken begründet – nach evangelischem Verständnis auch innerhalb der Kirche aufgrund der unmittelbaren Gottesbeziehung jedes Menschen. Unglaubliche Missachtung der Menschenwürde in sogenannten „Sozialen Medien“, Respektlosigkeiten in der politischen Auseinandersetzung, Verbreiterung der Kluft zwischen Arm und Reich forderten Christen zur Stellungnahme heraus, so Wolfermann: „Wir wissen nicht alles besser, aber wir sollen und dürfen mitreden.“ Der Gottesdienst wurde mitgestaltet durch den Posaunenchor, geleitet von seinem neuen Dirigenten Korbinian Schäfer. Mit einem königlichen, schmissigen Einzugsmarsch, einem schönen Instrumentalstück als Einführung zur Predigt, sowie bei der Begleitung des Gemeindegesangs – im Wechsel mit Renate Issler an der Orgel – zeigten die Bläser, dass der Nördlinger Posaunenchor weiterhin in guten Händen ist. (frwoe)

