Was Eltern und Schüler zum Schulstart im Ries wissen müssen

Zumindest auf dem Weg zum Klasszimmer muss auch Erstklässlerin Alina am kommenden Dienstag einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Alle wichtigen Informationen zum Schulstart auf einen Blick: Wer wann startet und wie der Bus fährt.

In Bayern startet die Schule am Dienstag, 8. September 2020. Wie jedes Jahr veröffentlichen wir die Anfangszeiten, wie sie uns von den Schulen in der Region mitgeteilt wurden:

Grundschule Nördlingen-Mitte, Außenstelle Baldingen : Die Erstklässler der 1c finden sich mit ihren Eltern um 8 Uhr in der Kirche St. Salvator zum ökum. Gottesdienst ein. Im Anschluss daran begleiten sie ihre Kinder in die Schule in Baldingen und geben sie in die Obhut der Lehrerin. Um 10 Uhr können die Schüler/innen im Pausenhof abgeholt werden. Weinmarkt: Die Erstklässler der 1a finden sich mit ihren Eltern um 9 Uhr in der Kirche St. Salvator zum ökum. Gottesdienst ein. Anschließend begleiten sie ihre Kinder in die Schule am Weinmarkt und übergeben sie an die Lehrerin. Um 11 Uhr können die Schüler/innen im Pausenhof abgeholt werden. Die Erstklässler der 1b finden sich mit ihren Eltern um 8.45 Uhr im Pausenhof am Weinmarkt ein und übergeben sie dort in die Obhut der Lehrerin. Um 9.50 Uhr holen sie ihre Kinder dort wieder ab und begleiten sie in die Kirche St. Salvator zum ökumenischen Gottesdienst . Dieser endet ca. gegen 10.45 Uhr. Der Unterricht beginnt für die 2. bis 4. Kl. um 8 Uhr in den jeweiligen Schulhäusern. Unterrichtsschluss ist um 11.15 Uhr. Ein Anfangsgottesdienst entfällt.

Hans-Schäufelin-Grundschule in Nördlingen

Hans-Schäufelin-Grundschule, Nördlingen : An der Hans-Schäufelin-Grundschule beginnt der Unterricht am Di., 8. September, um 7.45 Uhr. Für die 2. bis 4. Klassen endet der Unterricht um 11.05 Uhr. Die Erstklässler kommen um 8.30 Uhr in den Pausenhof (bei Regen in die Aula) der Schule. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Um 10 Uhr findet für alle Schulanfänger und deren Eltern ein Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche unter aktuellen vorschriftsmäßigen Hygieneregeln statt.

Staatliche Wirtschaftsschule Nördlingen

Staatliche Wirtschaftsschule Nördlingen : Der Unterricht beginnt am Di., 8. September, um 7.30 Uhr. In den ersten drei Unterrichtsstunden werden die Klassenleiter organisatorische Fragen klären und Bücher ausgeben. Anschließend findet regulärer Unterricht laut Stundenplan statt. Unterrichtsschluss ist am ersten Schultag um 11.40 Uhr. Für die Fahrschüler gelten die aktuellen Schulbuslinien. Die Fahrkarten werden am ersten Schultag ausgegeben. Die Offene Ganztagsschule sowie der Nachmittagsunterricht starten erst ab der zweiten Schulwoche am Mo., 14. September.

Für die neuen Auszubildenden der Berufsfachschulen Ergotherapie, Ernährung und Versorgung sowie Kinderpflege beginnt das neue Schuljahr am Di., 8. September, um 8 Uhr in der St.-Georgs-Kirche. Ortsunkundige können ab 7.30 Uhr in Gruppen gemeinsam von der Schule aus dorthin gehen. Für die Fortgangsklassen H 11, Ki 11 sowie E 9 beginnt der am 8. September um 8 Uhr in der Schule. Sankt-Georg-Schule Nördlingen : Der Unterricht an der Sankt-Georg-Schule beginnt am Di., 8. September, um 8 Uhr. Unterrichtsende in der ersten Schulwoche (Di-Fr) ist für alle Klassen um 11.20 Uhr. Abfahrtszeiten Fa. Graf, Oettingen Tour I: 6.45 Uhr Megesheim ( Fahrrad Mayer), 6.50 Uhr Hainsfarth (Hauptstr.), 6.57 Uhr Auhausen , 7.04 Uhr Dornstadt , 7.12 Uhr Lehmingen, 7.19 Uhr Oettingen-Hauptschule, 7.23 Uhr Oettingen-B466, 7.33 Uhr Pfäfflingen , 7.35 Uhr Löpsingen, 7.43 Uhr Nördlingen Hofer Str. Tour II: 6.55 Uhr Laub, 7 Uhr Schwörsheim, 7.03 Uhr Haid , 7.07 Uhr Wechingen , 7.10 Uhr Holzkirchen , 7.15 Uhr Fessenheim (Waage), 7.18 Uhr Rudelstetten (Ortsmitte), 7.23 Uhr Bühl, 7.27 Uhr Wörnitzostheim, 7.31 Uhr Alerheim (Glocke), 7.36 Uhr Deiningen (Alerheimer Str. u. Hauptstr.), 7.43 Uhr Nördl. St. Josef . Abfahrtszeiten Fa. Schwarzer, Nördlingen Linie 505: 7.08 Uhr Hohenaltheim, 7.15 Uhr Balgheim , 7.21 Uhr Schmähingen, 7.34 Uhr Herkheim (Schützenstr.), 7.38 Uhr Unterreimlingen, 7.40 Uhr Oberreimlingen. Linie 506: 6.53 Uhr Bollstadt; 6.57 Uhr Amerdingen , 7.04 Uhr Forheim, 7.22 Uhr Ederheim /Schule, 7.24 Uhr Ederheim /Lamm, 7.31 Uhr Holheim, 7.35 Uhr Nähermemmingen, 7.40 Uhr Kleinerdlingen. Bus 1: 6.51 Uhr Untermagerbein, 6.55 Uhr Rohrbach , 7 Uhr Schaffhausen , 7.05 Uhr Mönchsdeggingen , 7.09 Uhr Merzingen, 7.12 Uhr Ziswingen, 7.15 Uhr Kleinsorheim, 7.19 Uhr Lierheim, 7.21 Uhr Appetshofen, 7.26 Uhr Möttingen (Kath. Kirche), 7.27 Uhr Möttingen (Nahkauf), 7.29 Uhr Möttingen (Evang. Kirche), 7.35 Uhr Enkingen, 7.38 Uhr Grosselfingen . Bus 2: 6.48 Uhr Maihingen , 6.58 Uhr Fremdingen , 7.04 Uhr Enslingen, 7.08 Uhr Minderoffingen, 7.13 Uhr Marktoffingen , 7.19 Uhr Munzingen, 7.24 Uhr Birkhausen, 7.29 Uhr Wallerstein (Schule), 7.31 Uhr Wallerstein ( Altenheim ), 7.34 Uhr Ehringen (B25), 7.37 Uhr Baldingen (Romant. Str.), 7.38 Uhr Baldingen (Würzburger Str.), 7.43 Uhr Nördlingen Brettermarkt.

Berufsschule Nördlingen

Berufsschule Nördlingen : Der Unterricht beginnt am Di., 8. September, um 8 Uhr. Die Schüler wurden über die Ausbildungsbetriebe bereits zu ihrer Klasseneinteilung informiert. Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag wurden für Di., 8. September, und Mi., 9. September, jeweils nachmittags schriftlich eingeladen.

Schulbeginn an der Grundschule Hainsfarth

Grundschule Hainsfarth : Die Kinder der Jahrgänge 2 bis 4 kommen am Di., 8. September, ab 7.35 Uhr zur Schule und gehen von dort aus mit ihren Lehrerinnen zum Anfangsgottesdienst . Dieser beginnt um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas . Die Erstklasskinder kommen mit ihren Eltern direkt zur Kirche und ziehen dann gemeinsam mit den Schulkindern ein. Auch alle anderen Eltern und die gesamte Gemeinde sind z. Anfangsgottesdienst herzlich willkommen. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.10 Uhr, der Bus nach Steinhart fährt um 11.15 Uhr. Sollten die Infektionszahlen mit Covid-19 wieder ansteigen, muss von diesem Plan abgewichen werden. In diesem Fall werden wir die Eltern rechtzeitig informieren.

Grundschule Megesheim

Grundschule Megesheim : An der Grundschule Megesheim beginnt der Unterricht für alle Kinder der Jahrgangsstufen 2 bis 4 am Di., 8. September, um 7.50 Uhr. Die Schulbusse fahren zu den bekannten Zeiten. Die Erstklässler kommen in Begleitung ihrer Eltern um 8.15 Uhr an die Schule. Beim Anfangsgottesdienst für die Schüler der Klassen 2 bis 4 können in diesem Jahr wegen der geltenden Abstandsregeln keine Eltern dabei sein.

Schulbeginn am Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen

Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen : Damit die Auflagen erfüllt und dennoch das neue Schuljahr 2020/21 am Albrecht-Ernst-Gymnasium gemeinsam begonnen werden kann, findet am Di., 8. September, um 8 Uhr der ökum. Gottesdienst diesmal auf dem Sportgelände neben der Dreifachturnhalle statt. Die Schüler der 5. Klassen kommen bis spätestens 7.45 Uhr an die Schule. Dort werden sie im oberen Pausenhof von ihren Klassenlehrern und den Tutoren empfangen und zum Gottesdienst geleitet. Alle anderen Schüler gehen selbstständig zum Sportgelände, wo sie sich mit ihren Klassenleitern und ihrer jeweiligen Klasse versammeln. Eltern, die gerne am Schulanfangsgottesdienst teilnehmen möchten, können dies unter Beachtung der bekannten Auflagen auf der Rasenfläche des Sportplatzes tun. Nach dem Gottesdienst und der Vorstellung der neuen Lehrkräfte gehen die Schülerinnen und Schüler zurück ans AEG und werden von den Klassenlehrern über alles Wichtige informiert. Die Schule endet um 11 Uhr. Die Busse fahren im Anschluss daran. Mitzubringen ist am ersten Tag neben einer Mund-Nasen-Bedeckung nur Schreibzeug. Bereits ab Mittwoch findet der Unterricht nach dem Stundenplan statt.

Anton-Jaumann-Realschule Wemding

Anton-Jaumann-Realschule Wemding : Der Unterricht an der Realschule beginnt am Di., 8. September, um 8.10 Uhr und endet an diesem Tag für alle Klassen um 12.25 Uhr. Die Busse fahren nach Fahrplan, nähere Informationen dazu auf der Homepage. Der Zugang zum Südflügel des Schulgebäudes erfolgt über den Sportplatz, zum Nordflügel über den Eingang beim Fahrradstellplatz, um angesichts von Corona die Schülerströme zu entzerren. Die Schüler der 5. Klassen treffen sich mit ihren Klassenleitern auf dem Sportplatz. Weitere Informationen erhalten Schüler und Eltern am Montag über das Schulinformationssystem ClaXss.

