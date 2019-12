Was Oettingen mit Neapel gemeinsam hat

Plus Eine ganz besondere Krippe kann derzeit in Oettingen angesehen werden: eine Rieser Krippe. Immer wieder wird daran gearbeitet. Sogar die Störche haben ihren Platz gefunden.

Ein evangelischer Josef steht in einer katholischen Krippe, die Geburtsszene findet in einem Rieser Bauernhaus statt. Es ist eine außergewöhnliche Krippe, die derzeit in Oettingens Stadtpfarrkirche zu sehen ist.

Diese Rieser Krippe feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Sie ist bereits zum 30. Mal zu sehen. Außerdem wird die Krippe heuer auch im Gedenken an den ehemaligen Stadtpfarrer Franz Xaver Neher aufgestellt, der im März gestorben ist. Denn er war es, der im Jahr 1990 den Anstoß zu dieser besonderen Krippe gegeben hat.

Dem Stadtpfarrer war es schon lange ein Dorn im Auge, dass es in seiner Kirche keine Krippe gab. Dass also eine her musste, war klar – doch wie sollte man diese gestalten? An einem Herbsttag im Jahr 1990 machte sich der Stadtpfarrer mit zwei Oettinger Handwerkern, Winfried Jaumann und Gerhard Förschner, nach München in die Krippenausstellung des Bayerischen Nationalmuseums auf, um sich dort Ideen für eine eigene Krippe zu holen.

Jesus kommt umgeben von wuseligen Marktszenen auf die Welt

Vor allem die sogenannten neapolitanischen Krippen hatten es den Dreien auf den ersten Blick angetan: Bei dieser Art von südländischen Krippen ist die Geburt Christi nicht in einem antiken Stall oder in einer schäbigen Grotte dargestellt, sondern wird kurzerhand mitten in das Alltagsleben der Menschen verlegt: Jesus kommt also auf die Welt umgeben von wuseligen Marktszenen mit geschäftigen Fleischverkäufern und emsigen Bäckern inmitten von bunten Häusern und oft auch realen Landschaften. Ob das Faible für diese Art von Krippen auch in der Liebe des Stadtpfarrers zu Italien, wo er Theologie studierte und auch zum Priester geweiht wurde, begründet liegt, darüber lässt sich heute nur noch spekulieren. Sicher ist, dass in der Münchner Wirtschaft Zum Grünen Baum dann aber der Entschluss fiel: So etwas wolle man auch für Oettingen haben. Gesagt, getan.

In der Bauernhoflandschaft sind auch viele Oettinger Gebäude nach originalem Vorbild eingearbeitet.

Die erste Szene der sich mittlerweile auf mehrere Quadratmeter erstreckenden Rieser Krippenlandschaft sollte die Geburtsszene sein: In einem offenen Stall neben einem Rieser Bauernhaus sollte sich das zentrale christliche Weihnachtsgeschehen abspielen. Und um das zu realisieren, konnte der Stadtpfarrer zwei begabte Handwerker gewinnen. Gerhard Förschner als gelernter Gürtler und passionierter Hobbyschreiner kümmerte sich um den Unterbau der Krippe und den Rohbau der Häuser. Malermeister Winfried Jaumann verzierte die Bauten mit Putz und Farbe.

Menschen tragen Rieser Tracht

Die Tierfiguren hat man im Allgäu besorgt – stets mit dabei als Fahrer und Antreiber war Stadtpfarrer Neher: „Ohne Stadtpfarrer Neher gäbe es die Krippe heute nicht“, sagt Förschner rückblickend. Neher war nicht nur entschiedener Initiator, kreativer Ideengeber und fleißiger Antreiber, sondern überzeugte sich an den Abenden auch oft persönlich vom Arbeitsfortschritt. Die drahtigen Rohlinge der Puppenfiguren wurden ebenfalls im Allgäu besorgt. In vielen Abendstunden haben die beiden Handwerker, beide damals noch als Selbstständige in Oettingen tätig, eine bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Krippenszenerie geschaffen.

Die braucht auch den Vergleich mit dem Vorbild aus Neapel nicht zu scheuen: Flatternde Gänse und sich balgende Schweine finden sich genauso wie an die Stallmauer gelehnte Mehlsäcke und ein am Bach sitzender Jüngling. Selbst ein Misthaufen und ein Klohäuschen fehlen hier nicht. Alles platziert in eine Rieser Bauernhoflandschaft und garniert mit Menschen in Rieser Tracht. Herausgekommen ist damit ein weihnachtliches Wimmelbild, bei dem sich aus jedem Blickwinkel ein neues Detail erhaschen lässt – und wenn man lange genug auf die Landschaft blickt, hat man bisweilen das Gefühl, selbst Teil des Lebens auf dem Bauernhof zu werden.

Irgendwann hörten sie auf, die Arbeitsstunden zu zählen

Einen großen Anteil daran, dass heute alles so realistisch wirkt, hat Gerhard Förschner selbst: In kleinteiliger Akribie hat er in Miniaturform vieles von dem geschaffen, was zur Realität dazugehört: „Selbst die Dachrinne oder auch die Metallbänder an den Scheunentoren sind wie in groß gebaut“, verrät der 75-Jährige. Und auch wenn er heute etwas nostalgisch auf die damalige Plackerei zurückblickt – „bei einer Summe von 3000 Arbeitsstunden haben wir dann aufgehört zu zählen“ – so denkt der Tüftler mit dem Sinn für filigrane Ingenieurskunst doch gerne daran zurück: „Wir zwei Handwerker haben wunderbar zusammengearbeitet und uns gegenseitig ergänzt“, sagt Förschner über das Arbeiten mit Jaumann. „Es war eine schöne Zeit“, wiederholt er immer wieder. Und man kann aus seinem Erzählen heute noch erkennen, mit welchem Elan und Sinn für Kleinigkeiten die beiden damals in den Werkstätten standen: „Oft wars a rechts Gfisl“, sagt Förschner.

Als im Jahre 2004 Jaumann überraschend starb, war es für Förschner klar, dass sein Handwerkskompagnon in irgendeiner Weise in der Krippe verewigt werden müsse. Und wie sollte es auch anders sein, ist der Malermeister Teil der Krippe geworden und natürlich in seiner eigenen Profession dargestellt: Weißhaarig und mit Wollpullover bekleidet, umgeben von winzigen Werkzeugen, steht er auf der ersten Ebene eines Holzgerüsts und bemalt „sein“ Haus, wie er es 1990 in Wirklichkeit tat. Bisweilen jedoch haben es die beiden Handwerker mit der realistischen Darstellung etwas zu genau genommen – und prompt haben sich Fehler eingeschlichen, wie Förschner zugibt: Der Krippentradition entsprechend trägt Josef einen blauen Rieser Kittel – allerdings mit weißer Stickerei. Diese steht für die evangelische Konfession (rot für katholisch). Auf diesen Umstand hat die beiden Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler aufmerksam gemacht – dieser Fehler ist jedoch bis heute nicht behoben, wer soll schon etwas gegen eine ökumenische Krippe haben?

Sogar einen elektrisch betriebenen Storch gibt es

Damit die Szenerie authentischer wirkt, hat das Bauernhaus einen etwas maroden Dachstuhl, in dem schon einige Dachziegel heruntergefallen sind. „Dazu passt allerdings nicht der gerade First des Daches. Da haben wir zu akkurat gearbeitet“, verrät Förschner. Das würde er im Nachhinein anders machen. Und auch die Tatsache, dass sich auf der Werkstatt Schnee befindet, während im Hintergrund das sonnige Jerusalem zu sehen ist, muss den Logiktest wohl nicht bestehen, genauso wenig wie die gemeinsame Existenz von Sternsingern und den drei Weisen aus dem Morgenland. Aber darum geht es auch gar nicht: Die Geburt Jesu ist Teil der Rieser Gesellschaft. Und Basta würde der Neapolitaner sagen.

Sogar die Oettinger Störche haben ihren Platz in der Landschaft, einer kreist über das Haus.

Im Laufe der Jahre wurde die Krippe dann immer mehr erweitert. Jedes Jahr kam etwas Neues hinzu: Eine in eine Schreinerei eingepasste Verkündigungsszene, die Herbergssuche sowie die Heiligen Drei Könige – alles umgeben von realen Gebäuden der Stadt Oettingen. So finden sich das Königstor, das Schloss, die beiden Kirchen Sankt Sebastian und Sankt Jakob. Selbst für den katholischen Kindergarten hat man in dem ganzen Areal Platz gefunden.

„Momentan wüsste ich gar nicht, was man noch reinbauen könnte“, sagt Förschner. Ein paar Kleinigkeiten sind ihm in den vergangenen Jahren doch noch eingefallen. So kreist ein elektrisch betriebener Storch um das sogenannte Ziegehaus, in dem „Storchenvater“ Dr. Jakob Röttger lebte. Außerdem wurde, wer genau ins Wirtshaus blickt, sieht es, ein fünfter Bierkrug eingebaut. Die drei Erbauer samt der damaligen Pfarrsekretärin Marianne Münster sind mit ihren Initialen dort verewigt. Seit zwei Jahren hat auch der aktuelle Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz seinen eigenen Krug – sogar mit Schaum. „Das frischeste Bier muss man halt erkennen“, sagt Förschner. Für ihn ist die Krippe aber wohl noch nicht ganz fertig, denn eine Tafel verrät nur den Baubeginn. Es darf also noch fleißig gezimmert und ergänzt werden.

Info: Die Krippe ist noch bis zum 2. Februar 2020 in der Krypta der Kirche Sankt Sebastian von 8 bis 18 Uhr zu besichtigen.