Was Sozialdemokraten aus dem Landkreis zum Rücktritt von Andrea Nahles sagen

Die Sozialdemokraten haben bei der Europawahl im Landkreis Donau-Ries ein mageres Ergebnis erzielt. Jetzt tritt auch noch die Parteivorsitzende zurück. Was Ortsvorsitzende jetzt fordern

Von Martina Bachmann

Plötzlich standen die Sozialdemokraten ohne ihre Chefin da: Andrea Nahles hat am Sonntag angekündigt, den Parteivorsitz der SPD abzugeben. Am Montag tat sie das auch offiziell in einer Sitzung des Parteivorstandes. Im Landkreis Donau-Ries mussten die Sozialdemokraten zuletzt bei der Europawahl ein mageres Ergebnis einstecken. Nach 16,3 Prozent im Jahr 2014 kamen sie nur noch auf 8,1 Prozent. Für manchen Ortsvorsitzenden kommt der Rücktritt von Nahles so auch jetzt zur Unzeit.

„Suboptimal“ sei dieser Schritt für die Partei, urteilt etwa der Ortsvorsitzende der SPD in Nördlingen, Thomas Stowasser: „Ich glaube nicht, dass die Probleme durch Personalwechsel zu lösen sind.“ Statt zu versuchen, mit veränderten Köpfen die Zustimmung der Wähler zu generieren, müsse man Lösungen präsentieren, die den Menschen tatsächlich nützten. So könne man die Gunst der Wähler zurückgewinnen, argumentiert Stowasser. Eine soziale Frage gebe es auch heute noch – wenn der ökologische Wandel ökonomische Folgen habe. Beispiel Autoindustrie: Man könne mit einer CO2-Grenze nicht das Rückgrat der deutschen Wirtschaft kaputt machen. „Da sind mehr als eine Million Menschen beschäftigt.“ Radikale Lösungen hätten noch nie etwas gebracht, Augenmaß sei gefordert, meint Stowasser.

Schmid: Nicht klar, wofür die SPD steht

Christoph Schmid ist Vorsitzender der SPD im Landkreis Donau-Ries. Er kann Nahles' Schritt nachvollziehen und meint: „Es gibt wahrscheinlich nie einen günstigen Zeitpunkt.“ Die bisherige Parteivorsitzende sei keine Sympathie-Trägerin gewesen: „Ihr fliegen die Herzen nicht zu.“ Die Sozialdemokraten hätten viele Ideen für die derzeitigen Probleme: „Thematisch liegt alles da, aber vielleicht ist es zu viel.“ Es sei eben nicht klar, für was die SPD stehe. Und die Entscheidungen der Regierung zahlten sich nur für die Union aus, das habe erst die FDP, dann die SPD erfahren müssen. Beispiel Mindestlohn, den die Sozialdemokraten durchgesetzt hätten. Schmid berichtet, dass er von einem Bürger gehört habe, dass Kanzlerin Merkel die Sache mit dem Mindestlohn nicht schlecht gemacht habe: „Da stehst du am Infostand und weißt nicht, was du sagen sollst.“ Eine Fortführung der Großen Koalition befürwortet der Alerheimer nur, wenn die SPD die Themen Grundrente und Klimaschutz durchsetzen kann.

Auch Peter Moll, Ortsvorsitzender der SPD in Donauwörth, kritisiert, dass seiner Partei ihre eigenen Regierungserfolge nicht zugutekämen. Nahles sei nicht seine favorisierte Person an der Spitze der Sozialdemokratie gewesen, so Moll, sie sei doch etwas „nassforsch“ gewesen. Und sie habe einen schweren Stand gehabt – doch das habe an der Spitze der Partei jeder. Moll geht davon aus, dass die SPD jetzt früher Zwischenbilanz in Sachen Groko zieht und sich dann aus der Koalition verabschiedet. „Ob das dann aber gut für die Landtagswahlen ist, daran habe ich meine Zweifel.“ Er habe zuletzt zwei Parteiaustritte verzeichnen müssen.

Lisa Krüger, Ortsvorsitzende der SPD in Harburg, ist beim Punkt Nahles zwiegespalten. Die bisherige Vorsitzende habe einiges erreicht, beispielsweise den Mindestlohn vorangetrieben. Doch sie sei eben nicht gerade äußerst beliebt gewesen, auch bei den Bürgern nicht. Das Trio aus Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel hält Krüger für kompetent – und vielleicht gebe es ja einen Newcomer, der noch überrasche. Zudem befürwortet die Harburgerin, dass die Groko bis zum Ende der Legislaturperiode bestehen bleibt: „Aber dann sollte es sie nicht noch einmal geben.“

Die Jusos Donau-Ries begrüßen in einer Pressemitteilung, dass Nahles den Weg für einen Neuanfang freigemacht hat. Die Partei befinde sich „in der schwierigsten Lage seit dem Zweiten Weltkrieg“. Sie müsse sich inhaltlich neu aufstellen, fordert Juso-Vorsitzender Daniel Becht. Man müsse durch gute Sacharbeit im Bund und solide Arbeit in den Länderparlamenten das Vertrauen der Menschen erarbeiten.

