vor 52 Min.

Was alles im Kofferraum eines Polizeiautos steckt

Plus Die Polizeiinspektion Nördlingen räumt für unsere Leser einmal den Kofferraum eines Einsatzwagens aus. Dabei tauchen Kuriositäten wie ein Schuhlöffel auf.

Von Sophia Huber

Wer im Internet nach der Zeichen- und Buchstabenkombination #tetrischallenge sucht, findet Bilder, meist aus der Vogelperspektive, auf denen verschiedene Behörden wie Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienste ihr tägliches Einsatzfahrzeug ausräumen und alle Inhalte fein säuberlich aufreihen. Die Idee dahinter: So kann jeder einmal sehen, was sich beispielsweise im geheimnisvollen Kofferraum eines Polizeiautos so befindet. Thomas Bosch und Robert Schmitt von der Polizeiinspektion Nördlingen öffnen die Türen ihres Einsatzwagens exklusiv für die Leser der RN. Die Ausrüstung setzt sich wie folgt zusammen:

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

1 Messrad: Damit können größere Abstände und Entfernungen, beispielsweise bei Unfällen abgemessen werden. 2 Feuerlöscher 3 Pylonen: Zwei Stück befinden sich in jedem Einsatzwagen. Sie dienen zur Absicherung von Fahrspuren oder Unfallstellen. Bei Dunkelheit können sie elektrisch beleuchtet werden. 4 Markierungsspray: Einmal in weiß, einmal in rot. Früher wurden Kreiden zum Markieren verwendet, jetzt die Sprays. Wichtig, wenn man zum Beispiel den Endstand eines Fahrzeugs nach einem Unfall markieren muss. 5 Besen: Damit müssen manchmal Splitter nach einem Unfall von der Straße gekehrt werden. 6 Desinfektionsmittel 7 Signalwesten: Drei Stück in jedem Auto, eine hat die Aufschrift „Einsatzleiter“, damit andere Behörden an Unfallstellen erkennen, wer der Ansprechpartner der Polizei ist. 8 Trassierband: mit der Aufschrift „Polizei Absperrung“. 9 Maßband: Zum Ausmessen für verschiedene Entfernungen am Tatort oder Unfallorten. 10 Blutentnahmeset: In der weißen Dose befindet sich alles, was man zur Blutentnahme vor Ort braucht. Eine Blutprobe wird teilweise direkt am Unfallort vom Notarzt untersucht. 11 Atemmaske: Die sogenannte „Pocket Mask“ ist eine Mund-zu-Nase Beatmungsmaske. Sie soll hygienischer als eine Mund-zu-Mund Beatmung sein. 12 Meterstab: Die Zahlen sind großgedruckt und sehr gut aus der Ferne lesbar. Man kann so beispielsweise die Höhe sehen, auf der ein Auto angefahren wurde. 13 Schutzweste: Die Westen sind sehr schwer, da sie im Inneren eine Keramikplatte haben. Solche Schutzwesten werden im normalen Tagesgeschäft nicht getragen. Diese Ausstattung wird bei Terror- oder Amokeinsätzen verwendet und hält Schüsse auf. 14 Tiefschutz: Zum Schutz des weiblichen und männlichen Geschlechtsteils bei Einsätzen. 15 Schulterüberwurf: Ebenfalls sehr schwer und bei schwierigeren Einsätzen von Vorteil. Der Überwurf wird unter der normalen Uniform getragen. Dabei könne es unter der Schutzausrüstung schon mal ziemlich heiß werden, so Bosch. 16 Helm: Der Sicherheitshelm wiegt ungefähr 2,5 Kilo und vervollständigt die kugelsichere Schutzausrüstung. 17 Notfallverbandsset: Sollte jemand bei einem Einsatz verletzt werden, kann dieses Einmal-Set zur Notversorgung verwendet werden. 18 Nothammer: Der kleine orangene Hammer dient dazu, wenn nötig, Scheiben einzuschlagen. 19 Schuhlöffel:Heißt tatsächlich so, ist aber keine Hilfe zum Schuheanziehen. Der sogenannte Pfosten-Schuhlöffel ist vor allem für die Nördlinger Polizei wichtig, da er die typischen runden Absperrpfosten in der Altstadt entriegeln kann. Nun müssen die beiden Einsatzkräfte den Kofferraum wieder Stück für Stück einräumen. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, warum diese Challenge ihren Namen vom Puzzle-Spiel Tetris hat.

Themen folgen