vor 34 Min.

Was der Algenteppich auf der Wörntiz bei Munningen bedeutet

Warum das Natur-Phänomen in den vergangenen Jahren häufiger auftritt.

Ein grüner Teppich bedeckt die Wasseroberfläche der Wörnitz bei Munningen. Dabei handle es sich um Algen, teilt Raimund Stern, technische Gewässeraufsicht für den Landkreis Donau-Ries beim Wasserwirtschaftsamt, mit: „Das ist ein natürlicher Vorgang.“ Die niedrigen Wasserstände, die hohen Temperaturen, die Sonneneinstrahlung und die hohe Konzentration von Nährstoffen im Wasser – aus Kläranlagen oder von Äckern – begünstigten das Algenwachstum.

Algen-Teppiche bilden sich in langsam fließenden Gewässern

Sollten die Wasserstände weiter sinken, könnte das Phänomen gefährlich für Fische werden, so Stern, weil die Algen Sauerstoff verbrauchen. An der Munninger Brücke komme noch dazu, dass das Wasser an dieser Stelle langsam fließe.

Das bestätigt Hubert Wagner, Vorsitzender der Wörnitz-Fischereigenossenschaft. Die Algen-Teppiche habe es in den vergangenen Jahren öfter gegeben. tiba/vmö

