vor 16 Min.

Was der Schulleiterin der Liselotte-Nold-Schule in Nördlingen wichtig ist

Waltraud Bergmaier leitet die Liselotte-Nold-Schule mit Pragmatismus. Aber auch auf andere Dinge legt sie wert.

Von Ronald Hummel

Besser kann eine Schulleiterin ihre Schüler wohl kaum kennen, als wenn sie selbst aus einem der Berufe kommt, auf die sie vorbereiten soll. Waltraud Bergmaier ist seit Februar als Nachfolgerin von Bruno Schneider Leiterin der Liselotte-Nold-Schule. Die Vorbereitung auf Pflegeberufe stellt einen großen Schwerpunkt dar und sie selbst hat Krankenpflege von der Pike auf gelernt: Sie arbeitete als Krankenschwester in Ingolstadt.

Im Jahr 1987 kam sie mit ihrem Mann nach Nördlingen, der hier beruflich tätig wurde. Kurz danach begann sie als Praxisanleiterin für die Altenpflege-Ausbildung, eine der fünf Berufsfachschulen im Haus neben Altenpflege-Hilfe, Kinderpflege, Ernährung und Versorgung (früher Hauswirtschaft) sowie Ergotherapie. Hierbei begleitete sie die Schüler direkt in den Einrichtungen wie Altenheimen. Später absolvierte sie berufsbegleitend eine Weiterbildung zur Lehrkraft für Alten- und Krankenpflege und schließlich ein Studium zur Diplom-Pflegepädagogin an der Hochschule Hannover.

Sie will die Sorgen der Schüler miterleben

Um als Lehrerin am Puls zu bleiben, unterrichtet sie außer in der Ernährung und Versorgung in allen Zweigen der Schule, denn eines ist ihr besonders wichtig: „Ich will bei den Schülern präsent sein, um ihre Entwicklungen und Sorgen mitzuerleben.“ Dieser Geist der Lebens- und Praxisnähe gilt für alle ihre Kollegen und spiegelt sich auch in der Zusammensetzung des Lehrerteams wieder: So unterrichten neben hauptamtlichen Lehrkräften beispielsweise auch Apotheker oder Mediziner stundenweise an der Liselotte-Nold-Schule und ergänzen den Lehrplan mit Fallbeispielen und Erfahrungen, wie sie praxisnäher nicht mehr möglich sind. Es entspricht dem christlichen Selbstverständnis der von der Evangelischen Kirche geführten Schule, nicht nur junge Leute auf den Beruf vorzubereiten, sondern zum Beispiel Menschen jeglichen Alters auch Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich neu orientieren wollen. So gibt es hin und wieder auch fünfzigjährige Schüler, darunter etliche mit festen, gut bezahlten Anstellungen, die aber noch einmal einen Beruf lernen möchten, der ihnen wirklich am Herzen liegt und nicht seinerzeit von den Eltern nahegelegt wurde.

2020 gibt es eine schulische Herausforderung

Für andere beginnt eine neue Etappe nach Babypause oder vielleicht Scheidung, wieder andere nutzen dramatische Änderungen wie die Schließung ihrer Arbeitsstelle für eine neue Chance, ihre Neigungen noch besser zu entfalten. So geht es Waltraud Bergmaier und ihren Kollegen nicht nur um Vermittlung von Fähigkeiten, sondern auch darum, den jeweiligen Wegabschnitt über den Unterricht hinaus mit Verständnis und Unterstützung zu belgeiten, beispielsweise mit der Anlaufstelle „Offenes Ohr“ für alle Schüler.

Ab Anfang 2020 stellt die „generalistische Pflegeausbildung“, die europaweit anerkannt wird, die nächste schulische Herausforderung dar: Dabei werden mehrere bisherige pflegerische Ausbildungen zu einer zusammengefasst mit der Folge, dass sich jedem Absolventen ein größeres Berufsfeld als bisher eröffnet, nämlich Altenpflege, Krankenpflege und Pädiatrie.

Waltraud Bergmaier wünscht sich, dass noch besser wahrgenommen wird, welche Chancen sich für eine berufliche Weiterentwicklung nach Absolvierung ihrer fünf Berufsfachschulen eröffnen. „Eine Assistentin für Ernährung und Versorgung kann mit weiterer Schulausbildung auch noch Fachlehrerin werden.“ Sie selbst hat es ja vorgelebt, von der Krankenschwester bis zur Schulleiterin.

