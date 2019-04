vor 52 Min.

Was sie jetzt über die Freibadsaison im Ries wissen müssen

Noch müssen sich die Schwimmer ein bisschen gedulden, bis sie in den Freibädern in Nördlingen und Oettingen ihre Runden drehen können.

Von Verena Mörzl und Martina Bachmann

Die Sandalen konnte man am vergangenen Osterwochenende schon einmal ausführen. Und so mancher hätte es in der Sonne wohl auch in der Badehose ausgehalten oder wäre gerne die ersten Runden unter freiem Himmel geschwommen.

Wann öffnet das Freibad auf der Marienhöhe in Nördlingen?

Doch die Tore des Nördlinger Freibades auf der Marienhöhe sind für Gäste noch geschlossen. So einfach von heute auf morgen aufzumachen, sei auch gar nicht möglich, sagt Betriebsleiter Martin Gruber. Denn vor dem Sommer muss das Bad erst einmal auf Vordermann gebracht werden. Seit der ersten Märzwoche sind Gruber und sein vierköpfiges Team damit schon beschäftigt.

Und es gibt viel zu tun: Zunächst einmal müssen alle Becken entleert werden. Im Winter steht darin Wasser, um die Fließen zu schützten, Gruber: „Das ist im Prinzip unser Frostschutz.“ Über die kalten Monate sammelt sich darin allerdings so einiges – Laub oder Dreck. Sobald das Wasser abgelassen ist, müssen die Becken also erst einmal geputzt werden. Zwei Mal werden sie gereinigt, sagt der Betriebsleiter, und zwar mit einem Hochdruckreiniger: Fuge für Fuge, Fliese für Fliese, Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Sprungbecken. Beschädigte Fliesen werden ausgetauscht. Seit dem Osterwochenende werden die Becken nun nach und nach wieder mit Wasser gefüllt.

Gruber und sein Team säubern zudem die Dächer, die Platten und die Wege. Um die Technik kümmert sich der Betriebsleiter besonders gerne, denn da stecke mehr dahinter, als einfach nur auf einen Knopf zu drücken. „Man weiß dann auch, es ist nicht mehr weit bis zur Eröffnung.“ Voraussichtlich am Samstag, 4. Mai, wird es in diesem Jahr soweit sein – je nach Wetterlage. Die Nördlinger können dann wieder den Kurzurlaub vor der Haustüre genießen, wie Gruber sagt. Saison- oder Zehnerkarten gibt es übrigens auch wieder erst dann, wenn das Bad wieder öffnet.

Spätestens Anfang nächster Woche will die Stadt Oettingen bekannt geben, ab wann die Freibadsaison los geht. Bild: Werner Rensing

Wann öffnet das Wörnitzfreibad in Oettingen?

In Oettingen steht ebenfalls noch nicht hundertprozentig fest, wann das Wörnitzfreibad eröffnen wird. Eine letzte Saison werden Besucher das in die Jahre gekommene Bad vor seiner Sanierung erleben. Laut Satzung würde es am 1. Mai losgehen. Stadtbaumeister Klaus Obermeyer will sich aber erst sicher sein, dass auch das Wetter passt. „Ich traue der langfristigen Wettervorhersage nicht“, sagte Obermeyer. Spätestens am Montag will die Stadt bekannt geben, wann das Freibad öffnet. Der Minigolf-Platz hat wie der Kiosk bereits jetzt bei schönem Wetter geöffnet, teilt er weiter mit.

Wegen der Sanierung des Bades, die im Herbst beginnen soll, ist der letzte offizielle Badetag für Sonntag, 1. September, geplant. Danach werden die Holzbrücke und der Eingangsbereich abgerissen und die Umgestaltung wird ihren Lauf nehmen. Die Stadt geht davon aus, dass die meisten Arbeiten bis zur Badesaison 2020 dann abgeschlossen sein werden und die Bürger das idyllisch gelegene Bad auf der Wörnitzinsel in Oettingen ohne Einschränkungen genießen können. Es ist eines der letzten Flussbäder mit Biergarten in Bayern.

