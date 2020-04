Was wird aus dem Stabenfest in Nördlingen?

Plus Noch ist das Stabenfest in Nördlingen nicht abgesagt, die Verantwortlichen warten auf eine Entscheidung aus München. Was OB Hermann Faul über die Nördlinger Mess’ 2020 sagt.

Normalerweise, sagt Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul von sich selbst, sei er ein Optimist. Doch die Corona-Krise lässt auch den amtierenden Rathauschef vieles anders sehen, lieb gewonnene Rieser Traditionen hinterfragen: „Es sind ganz, ganz ernste Zeiten.“ Und deshalb glaubt Faul auch nicht, dass heuer das Stabenfest in Nördlingen stattfinden kann: „Jetzt gibt es einen Mindestabstand und Ausgangsbeschränkungen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass in vier Wochen wieder alles anders ist und die Kinder singend durch die Stadt laufen.“

Geplant war heuer sogar ein längeres Stabenfest, eigentlich sollte es bereits am Freitag, 8. Mai, beginnen. Bereits abgesagt worden sei der Blaulichtnachmittag, der für den darauffolgenden Samstag geplant war, sagt Faul. Und auch der Auftritt der Sportholzfäller, die Stihl-Timbersports-Show, am Sonntag, 10. Mai, finde nicht statt. Komplett hat sich die Stadt aber noch nicht vom Stabenfest verabschiedet. Doch das liegt nicht daran, dass die Verantwortlichen glauben, die Veranstaltung noch durchziehen zu können. Vielmehr habe das rechtliche Grüne, erklärt Faul. Man habe unter anderem mit dem Festwirt – der Familie Papert – einen Vertrag, den könne man nicht einfach nicht einhalten. In Bayern gebe es derzeit eine Allgemeinverfügung bis zum 19. April, die Veranstaltungen wie das Stabenfest nicht ermöglicht. Man müsse sehen, was danach komme.

Festwirt Jürgen Papert: Wir können starten

Festwirt Jürgen Papert jedenfalls wäre bereit fürs Nördlinger Stabenfest: „Wir können planmäßig starten“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Man brauche nur den entsprechenden Bescheid von der Staatsregierung, dann könne man loslegen. Papert meint vorsichtig, er wisse nicht, ob derzeit nicht alles ein wenig übertrieben sei. Und zu der Tatsache, dass jetzt, Anfang April, bereits über das Münchner Oktoberfest diskutiert wird, meint er: „Ich verstehe das alles nicht. Es ist doch noch ewig weit hin bis zum Oktoberfest.“ Abgesagt worden sei bereits das Nürnberger Frühlingsfest, auch in Dinkelsbühl darf Papert sein Zelt zu Pfingsten nicht aufbauen. „Man weiß nicht, wo man anpacken soll, wie man das alles ändert. Es ist alles ein bisschen komisch.“ Papert ist heuer auch zum ersten Mal nicht mehr Festwirt auf der Mess’. Eine Entscheidung des Nördlinger Stadtrates, die er noch immer nicht versteht: „Da wird man einfach ausgemustert. Wir sind uns keiner Schuld bewusst.“

Nördlinger Mess‘: Faul sagt, alles ist auf dem Prüfstand

Ob Nordschwabens größtes Volksfest heuer vom 13. bis 22. Juni auf der Nördlinger Kaiserwiese überhaupt gefeiert werden wird? Oberbürgermeister Faul meint, angesichts der Corona-Krise müsse alles, was bisher war, auf den Prüfstand: „Aus heutiger Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mess’ stattfindet.“ Und das liege nicht allein an der Frage, ob der Freistaat im Juni wieder Großveranstaltungen erlaube. Die Mitarbeiter der Schausteller könnten derzeit ja gar nicht einreisen, viele kämen aus Rumänien: „Wo bringt man denn dann die Leute her, die die Fahrgeschäfte aufbauen?“

Schausteller und Wirte fürchten um ihre Existenz

Ordnungsamtschef Jürgen Landgraf ist bei der Stadt Nördlingen für das Stabenfest und die Mess’ zuständig. Er kennt die Beteiligten persönlich und ist mit vielen in Kontakt. Viele Feste seien heuer bereits abgesagt worden – und viele Schausteller und Wirte fürchten mittlerweile um ihre Existenz. Schließlich hätten viele seit den Weihnachtsmärkten keine Einnahmen mehr. Die Direkthilfen des Bundes brächten da nur eine kurzfristige Linderung. Die Überbrückungshilfen müsse man wieder zurückzahlen – doch den verloren gegangenen Umsatz könnten die Festwirte und Schausteller ja nicht wieder aufholen: „Das ist eine mittelschwere Katastrophe für viele.“ In der Branche gehe man sogar davon aus, dass etliche die Corona-Krise nicht überstehen werden.

Was die Nördlinger Feste angeht, wartet Landgraf auf neue Entscheidungen der Bayerischen Staatsregierung. Mit denen rechne man in der kommenden Woche, sagt er: „Wir gehen davon aus, dass dann neue Regeln kommen.“ Die Frage sei, ob es nur das Staben treffe oder die Mess’ auch: „Wir sind alle gespannt auf nächste Woche.“

