Demo in Wassertrüdingen: „Dampf machen“ für die Hesselbergbahn

Plus In Wassertrüdingen verfolgen viele Menschen die Infoveranstaltung einer Initiative zur vollständigen Reaktivierung. Für die betroffenen Landkreise und Kommunen soll es bald einen gemeinsamen Termin geben.

Von Peter Tippl

Unter Dampf ist am Sonntag der „Seenland-Express“ zwischen Nördlingen und Gunzenhausen gefahren und „Dampf machen“ will die Initiative „verbindung-zwischen-freunden“ zur vollständigen Reaktivierung dieser Strecke. Zu einer Informationsveranstaltung ab 11 Uhr am Wassertrüdinger Bahnhofsvorplatz hatte die Initiative eingeladen, deren Sprecher Peter Banczyk rund 70 interessierte Bürgerinnen und Bürger, dazu Andreas Braun, Geschäftsführer der BayernBahn, und Zweiten Bürgermeister Klaus Schülein, begrüßen konnte.

