Erneute Bahn-Kundgebung für die Hesselbergbahn

Plus Die Initiative „Verbindung zwischen Freunden“ schildert am Wassertrüdinger Bahnhof ihre Sicht auf die Reaktivierung der Hesselbergbahn.

Für den Ansbacher Landrat Dr. Jürgen Ludwig ist die Schiene das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum. Unverzichtbar sei die Wiederinbetriebnahme einer durchgehenden Schienenverbindung von Gunzenhausen nach Nördlingen zur Vernetzung mit den Metropolregionen, für den Klimaschutz, für die Pendler und für den Tourismus. Auch die Bayerische Regierung kritisiert er.