Kind wird bei Verkehrsunfall verletzt

Ein neun Monate altes Kind wird bei einem Unfall in Wassertrüdingen verletzt.

Ein Kleinkind ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Wassertrüdingen verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr fuhr eine 44-jährige Autofahrerin die Dinkelsbühler Straße ortseinwärts und musste an einer Ampel, an der sich die Dinkelsbühler Straße, die Poststraße und die Oettinger Straße kreuzen, anhalten. Die Fahrerin fuhr bei Grün los und bog nach links in die Poststraße ab. Hierbei erfasste sie mit ihrem Fahrzeug laut Polizeibericht einen Kinderwagen, der gerade von der 36-jährigen Mutter über den querenden Fußweg an der Poststraße geschoben wurde.

Der Kinderwagen wurde rund zwei Meter weggeschleudert und stürzte um. Im Kinderwagen befand sich ein neun Monate altes Kleinkind. Dieses wurde durch den Unfall verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (pm)

