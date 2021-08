Unfallflucht in Wassertrüdingen mithilfe von Kunststoffteilen aufgeklärt

Am Donnerstag ist es in Wassertrüdingen zu einer Unfallflucht gekommen. Mithilfe von Kunststoffteilen konnte der Täter ermittelt werden.

Die Polizei Dinkelsbühl hat einen Unfall mit Fahrerflucht aufgeklärt. Am Donnerstag wurde am Weinbergweg in Wassertrüdingen ein geparkter Anhänger angefahren und beschädigt, es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Täter ist von der Unfallstelle geflohen, wie die Polizei mitteilt. Am Tatort befanden sich jedoch kleine Kunststoffteile des Verursacherfahrzeuges. Die Beamten konnten anhand Bauteilmarkierungen die Marke, den Typ, das Baujahr und die Farbe bestimmen, heißt es im Polizeibericht weiter. Anhand dieser Merkmale wurde das schwarze, 15 Jahre alte Kraftfahrzeug ausfindig gemacht, welches zudem passende Schäden im Frontbereich aufwies. Kurze Zeit später wurde auch der Unfallfahrer identifiziert. Gegen den 28-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (pm)

